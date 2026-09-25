दिल्ली में आज कई प्रमुख रास्तों पर डायवर्जन लागू, रात 10 बजे तक के लिए एडवाइजरी जारी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में ट्रैफिक पुलिस ने सेंट्रल दिल्ली के कई प्रमुख रास्तों पर पाबंदियां और डायवर्जन लागू करने की घोषणा की है। यह एडवाइजरी आज यानी शुक्रवार में दोपहर 12:00 बजे से रात 10:00 बजे तक प्रभावी रहेगी।

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों की सुविधा और सुगम यातायात सुनिश्चित करने के लिए लोगों को बाधित मार्गों से बचने, वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करने और केवल निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही अपने वाहन खड़े करने की सलाह दी है।

ट्रैफिक पुलिस की लोगों से अपील ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों से अपील की है कि वे समय से पहले अपनी यात्रा की योजना बनाएं, ड्यूटी पर ट्रैफिक कर्मियों का सहयोग करें और अपडेट के लिए केवल आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व ट्रैफिक हेल्पलाइनों का पालन करें।