SIR पर विपक्ष के प्रदर्शन से दिल्ली में ट्रैफिक बेहाल, जगह-जगह बैरिकेडिंग से घंटों परेशान रहे लोग

नेमिष हेमंत, नई दिल्ली। एसआईआर मामले पर सीईसी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर गरमाई सियासत के बीच विपक्ष के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में आइएनडीआइए गठबंधन के नेताओं के चुनाव आयोग मुख्यालय निर्वाचन सदन तक के पैदल मार्च ने लोगों की मुश्किलें बढ़ाई।

प्रदर्शन के कारण अशोक रोड पर बैरिकेड्स लगाकर वाहनों को राेकते पुलिसकर्मी, केवल होटल में जाने वाले लोगों को ही दिया जा रहा था। जागरण दोपहर में शुरू यह हंगामेदार मार्च खबर लिखे जाने तक संसद मार्ग पर आकाशवाणी भवन में ठहरी हुई है। कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी समेत अन्य नेता आकाशवाणी भवन में डेरा जमा लिया है तो कानून व्यवस्था को लेकर दिल्ली पुलिस तथा अर्धसैनिक बल की सांसे फूली हुई है।

देर शाम तक बंद रही दर्जनों सड़कें अशोक रोड, रायसीना रोड, संसद मार्ग, जनपथ, रफी मार्ग, पंत मार्ग समेत एक दर्जन सड़कें देर शाम तक बंद कर रही तो बाकि पर भीषण जाम रहा। जिसके चलते न सिर्फ संसद व कनाट प्लेस क्षेत्र की यातायात व्यवस्था घंटों अस्त व्यस्त रहीं, बल्कि लोगों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में हैरान परेशान लोग पुलिसकर्मियों के साथ प्रदर्शनकारियों पर गुस्सा निकालते दिखे।

स्कूल से बच्चे को लेकर लौट रही महिला पुलिसकर्मियों से जाने देने की गुहार लगाती हुई। जागरण इसी तरह का हाल गुरदीप सिंह का रहा। उन्हें इलाज के लिए राम मनोहर लोहिया अस्पताल तक जाना था। वह डाक्टर की पर्ची भी दिखाते रहे, लेकिन पुलिसकर्मियों ने काफी देर तक उन्हें नहीं जाने दिया। पुलिसकर्मियों को खरीदा गया सामान दिखाकर रकाबगंज रोड जाने देने के लिए कहती गृहणी। जागरण इसी तरह, आस-पास के कार्यालयों में काम करने वाले अधिकारी व कर्मी भी परेशान हाल घंटों इधर-उधर भटकते रहे। घरों में काम करने वाली सुनीता को रकाबगंज गुरुद्वारा के नजदीक जाना था। उन जैसे लोगों कोकाफी मिन्नतों और लंबे इंतजार के बाद पुलिसकर्मियों ने कार्ड और जरूरी दस्तावेज देखकर पैदल जाने दिया।

प्रदर्शन के कारण पंडित पंत मार्ग पर जाम में फंसे वाहन। जागरण जनपथ और रायसीना मार्ग बंद था तो अशोक रोड से केवल आने की इजाजत थी। जबकि, वहां दो बड़े होटल है। करीब दो घंटे के इंतजार के बाद अशोक रोड पर उन्हें ही जाने दिया जा रहा था जो होटलों में ठहरे हुए थे।

जनपथ मार्ग का कनाट प्लेस की ओर का हिस्सा खुला था, उसपर भारी यातायात का दबाव रहा। कार चालक कुलदीप ने बताया कि उन्हें यात्रियों को गुरुद्वारा बंगला साहिब छोड़ना था, उन्होंने कहा कि वह भटक रहे हैं। लेकिन वहां तक जाने नहीं दिया जा रहा है।