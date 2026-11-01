दिल्ली में आज इन रास्तों पर जाने से बचें, रामलीला मैदान में कांग्रेस की रैली से ट्रैफिक प्रभावित; एडवाइजरी जारी
राजधानी दिल्ली में 1 नवंबर को रामलीला मैदान में कांग्रेस की महारैली और हरि नगर से पदयात्रा के कारण यातायात ...और पढ़ें
HighLights
रामलीला मैदान में कांग्रेस की महारैली से ट्रैफिक प्रभावित।
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जारी की यातायात एडवाइजरी।
यात्रियों को वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में आज (1 नवंबर) को रामलीला मैदान में कांग्रेस की महारैली और हरि नगर से पदयात्रा के कारण यातायात प्रभावित होगा। इसको देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। साथ ही लोगों से वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करने की अपील की गई है। आइए बताते हैं कि आज दिल्ली में कौन-कौन रास्तों पर ट्रैफिक प्रभावित रहेगा...
दिल्ली में आज यानी रविवार (1 नवंबर 2026) को नसुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक ट्रैफिक नियम और डायवर्जन लागू किए गए हैं।
डायवर्जन प्वाइंट्स
- नेताजी सुभाष मार्ग T-पॉइंट
- बाराखंभा रोड पर रणजीत सिंह फ्लाईओवर
- राजघाट
- भवभूति मार्ग-DDU मार्ग रेड लाइट
- दिल्ली गेट
- झंडेवालान राउंडअबाउट
- ITO A-पॉइंट
- तुर्कमान गेट
- अजमेरी गेट रेड लाइट
- मिरदर्द चौक
इन सड़कों पर पड़ सकता है असर
- BSZ मार्ग (ITO से दिल्ली गेट)
- JLN मार्ग (राजघाट से दिल्ली गेट से गुरु नानक चौक से अजमेरी गेट)
- अरुणा आसफ अली रोड (अजमेरी गेट से हमदर्द चौक से तुर्कमान गेट से दिल्ली गेट)
- मिंटो रोड-कमला मार्केट राउंडअबाउट-हमदर्द चौक
- रणजीत सिंह फ्लाईओवर से तुर्कमान गेट
- DBG रोड (झंडेवालान राउंडअबाउट से अजमेरी गेट चौक की ओर)
- W-पॉइंट (BSZ मार्ग)
- बाराखंभा रोड से मंडी हाउस राउंडअबाउट से सिकंदरा रोड
- KG मार्ग-फिरोज शाह रोड
- चेम्सफोर्ड रोड
- मिंटो रोड से भवभूति मार्ग की ओर
रेगुलेटेड ट्रैफिक मूवमेंट
- गुरु नानक चौक से कमला मार्केट राउंडअबाउट
- कमला मार्केट राउंडअबाउट से हमदर्द चौक
- हमदर्द चौक से तुर्कमान गेट
- तुर्कमान गेट से गुरु नानक चौक
DTC बसों पर पाबंदी
- BSZ मार्ग
- राजघाट से JLN मार्ग (पूरा रास्ता)
- DBG रोड
- मिंटो रोड
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाने वाले यात्रियों के लिए सलाह
- DBG रोड की तरफ से: चेम्सफोर्ड रोड आउटर सर्कल, कनॉट प्लेस-मिंटो रोड भवभूति मार्ग से आगे बढ़ें।
- पूर्वी दिल्ली से: स्टेशन के अजमेरी गेट साइड तक पहुंचने के लिए ITO-DDU मार्ग-भवभूति मार्ग से आगे बढ़ें।
- DDU मार्ग पर रुकावट होने पर, यात्री ITO रेड लाइट W-पॉइंट सिकंदरा रोड कनॉट प्लेस पहाड़गंज चेम्सफोर्ड रोड नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से दूसरा रास्ता ले सकते हैं।
- यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी यात्रा पहले से प्लान करें और रेलवे स्टेशन पहुंचने के लिए काफी समय दें।
यात्रियों के लिए सलाह
- कार्यक्रम के दौरान आस्था कुंज पार्क, नेहरू प्लेस और आस-पास की सड़कों की तरफ गैर-जरूरी यात्रा करने से बचें।
- जहां तक हो सके, भीड़ से बचने के लिए दूसरे रास्तों का इस्तेमाल करें।
- जगह के पास सड़क किनारे और बिना इजाजत पार्किंग से बचें।
- ट्रैफिक साइन, डायवर्जन और ट्रैफिक कर्मचारियों के दिए गए निर्देशों का पालन करें।
- अपनी यात्रा पहले से प्लान करें और यात्रा के लिए ज्यादा समय रखें।
- दिल्ली ट्रैफिक पुलिस सुरक्षित और आसान ट्रैफिक सुनिश्चित करने के लिए सभी सड़क इस्तेमाल करने वालों से सहयोग चाहती है।
In view of the proposed rally at Ramleela Ground on 1st November 2026, traffic movement may be regulated and diversions implemented in parts of Central Delhi from 10:00 AM to 5:00 PM. Commuters are advised to plan their journeys in advance, follow prescribed diversions and cooperate with traffic personnel. Passengers travelling to New Delhi Railway Station are requested to follow the suggested alternative routes. GENERAL INSTRUCTIONS * Motorists are requested to avoid affected routes, use public transport, preferably the Metro, and follow traffic instructions. * Avoid roadside parking and keep roads clear for emergency vehicles. * For real-time updates and assistance, connect with Delhi Traffic Police through the following channels: FACEBOOK: https://t.co/XMFa7Ld8gD PLATFORM X: https://t.co/hro9F9Bmge INSTAGRAM: https://t.co/aL9StmHNJn WHATSAPP: 8750871493 HELPLINE NOS.: 1095 / 011-25844444 Delhi Traffic Police appreciates your cooperation in ensuring safe and smooth traffic movement. #DTPUpdates @LtGovDelhi @CPDelhi @CMODelhi @timesofindia @the_hindu @IndianExpress @AmarUjalaNews @NavbharatTimes @Live_Hindustan @TimesNow @IndiaToday @republic @aajtak @ZeeNews @ndtvindia @news24tvchannel @ABPNews @AAI_Official @RedFMIndia @bigfmindia— Delhi Traffic Police (@dtptraffic) October 31, 2026