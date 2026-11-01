दिल्ली में आज इन रास्तों पर जाने से बचें, रामलीला मैदान में कांग्रेस की रैली से ट्रैफिक प्रभावित; एडवाइजरी जारी

In view of the proposed rally at Ramleela Ground on 1st November 2026, traffic movement may be regulated and diversions implemented in parts of Central Delhi from 10:00 AM to 5:00 PM. Commuters are advised to plan their journeys in advance, follow prescribed diversions and cooperate with traffic personnel. Passengers travelling to New Delhi Railway Station are requested to follow the suggested alternative routes. GENERAL INSTRUCTIONS * Motorists are requested to avoid affected routes, use public transport, preferably the Metro, and follow traffic instructions. * Avoid roadside parking and keep roads clear for emergency vehicles. * For real-time updates and assistance, connect with Delhi Traffic Police through the following channels: FACEBOOK: https://t.co/XMFa7Ld8gD PLATFORM X: https://t.co/hro9F9Bmge INSTAGRAM: https://t.co/aL9StmHNJn WHATSAPP: 8750871493 HELPLINE NOS.: 1095 / 011-25844444 Delhi Traffic Police appreciates your cooperation in ensuring safe and smooth traffic movement. #DTPUpdates @LtGovDelhi @CPDelhi @CMODelhi @timesofindia @the_hindu @IndianExpress @AmarUjalaNews @NavbharatTimes @Live_Hindustan @TimesNow @IndiaToday @republic @aajtak @ZeeNews @ndtvindia @news24tvchannel @ABPNews @AAI_Official @RedFMIndia @bigfmindia