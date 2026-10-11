दिल्ली में आज किन रास्तों पर डायवर्जन, घर से निकलने से पहले देखें ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। कानून-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने रविवार को भी डायवर्जन जारी रखने का निर्णय लिया है। दिल्ली पुलिस ने एक्स पर इस संबंध में एडवाइजरी जारी करके सूचना दी ।

पुलिस के मुताबिक, सुबह 6 बजे से हालात के अनुसार 30 प्रमुख चौराहों और सड़कों के आसपास ट्रैफिक डायवर्जन लागू किए जाएंगे। रेलवे स्टेशन, आईएसबीटी और एयरपोर्ट जाने वाले यात्रियों को अतिरिक्त समय लेकर निकलने की सलाह दी गई है।

पुलिस के मुताबिक, शंकर रोड-वंदे मातरम टी-प्वॉइंट, धौला कुआं फ्लाईओवर, झंडेवालान, पंचकुइयां, मंडी हाउस और जंतर-मंतर रोड समेत कई प्रमुख स्थानों पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित रहेगी। यात्रियों को हुई परेशानी दिल्ली में शनिवार को प्रदर्शनों के चलते लागू हुई अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था, ट्रेनें निरस्त होने और मेट्रो स्टेशन बंद रहने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। सड़कों पर भारी बैरिकेडिंग और अचानक बदले यातायात नियमों के कारण लोगों को गंतव्य तक पहुंचने के लिए भीषण जाम, मनमाने किराये और कई किलोमीटर पैदल चलने की दोहरी मार झेलनी पड़ी।