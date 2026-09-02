एकसाथ रहते थे तीनों दोस्त, आखिरी वक्त भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा; संजय झील में डूबने से हुई मौत

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। दोस्ती सिर्फ एक शब्द नहीं है। यह वह एहसास है जिसको लोग जीते हैं। मंगलवार देर शाम को संजय झील में एक युवक नहाने के दौरान डूब गया, तैरना नहीं आता था। फिर भी उसके दोनों दोस्त जान की परवाह किए बिना झील में कूद गए। तीनों दोस्तों की जान चल गई।

तीनों की दोस्ती ऐसी कि जान चली गई, लेकिन आखिरी वक्त भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। तीनों के शवों का पोस्टमार्टम एकसाथ हुआ। लेकिन अंतिम संस्कार अलग-अलग हुआ। परिवार के साथ ही उनके पड़ोसियों की आंखे नम थी।

पांडव नगर थाना पुलिस ने एलबीएस अस्पताल में बुधवार को आशीष नोटियाल, इनके दोस्त सौरव रावत व साहिल का पोस्टमार्टम करवाकर शव स्वजन को सौंपा। साैरव का अंतिम संस्कार गाजीपुर में हुआ, जबकि साहिला को कोटला के कब्रिस्तान में दफनाया गया। कल्याणपुरी में दो लोगों के साथ एकसाथ पहुंचे तो आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई।

तीनों युवक स्कूल से दोस्त थे। तीनों अक्सर संजय झील में घूमने के लिए जाते थे। वह दीवाली व ईद समेत अन्य त्योहार मिलकर मनाते थे। एक दूसरे के घर पर खाना खाते थे। बता दें मंगलवार देर शाम को आशीष संजय झील में नहाने गए थे, वह पानी में डूबने लगे। उन्हेें बचाने के लिए उनके दोनों दोस्त गए। तीनों की डूबकर मौत हो गई।

पढ़ाई के साथ ही रैपिडो चलाकर घर चला रहा था सौरव रावत सौरव रावत अपने परिवार के साथ कल्याणपुरी में रहते थे। जब वह पांच वर्ष के थे, उसी दौरान पिता की मौत हो गई थी। परिवार में मां, बड़ा भाई व एक बहन है। सौरव पत्राचार से बीए कर रहे थे। इसके साथ ही वह रैपिडो चलाते थे।

मृतक के भाई हेमंत ने कहा कि सौरव का संस्कार उसके दोनों दोस्त थे। वह बचपन से उनके साथ था। वह हर खुशी व गम दोनों के साथ ही साझा करता था। उन्होंने कहा कि उनके परिवार के एक सदस्य की नहीं तीन लोगों की मौत हुई है। सौरव के दोनों दोस्त भी उनके परिवार के अहम हिस्सा थे।

एंबुलेंस से हरिद्वार गया आशीष नोटियाल का शव आशीष नोटियाल मूलरूप से उत्तरकाशी स्थित जोगथ गांव के रहने वाले थे। परिवार में पिता लक्ष्मी प्रसाद, मां व दो भाई हैं। आशीष का छोटा भाई मानसिक रूप से कमजोर है। आशीष इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में नौकरी करते थे। लक्ष्मी प्रसाद ने बताया कि वह आशीष के शव को हरिद्वार लेकर गए हैं। वहां पर अंतिम संस्कार करेंगे।