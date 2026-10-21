इंस्टाग्राम पोस्ट और लड़की को लेकर विवाद में चले चाकू, दिल्ली में छात्र की हत्या के बाद 4 नाबालिग पकड़े

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। पीतमपुरा के चौधरी डेयरी, क्यू ब्लॉक के पास लड़की को लेकर हुए विवाद में चाकू से हमला कर एक किशोर की हत्या कर दी गई, जबकि दूसरा घायल हो गया।

मौर्या एन्क्लेव थाना पुलिस ने मामले में चार नाबालिगों को पकड़ा है। मृतक नवीं कक्षा का छात्र बताया जाता है। पुलिस ने उनकी निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल खून से सना खंजर भी बरामद किया है।

पुलिस के अनुसार, 20 अक्टूबर को चाकूबाजी की सूचना मिली थी। घायल आशु और अरुण को बीएसए अस्पताल ले जाया गया, जहां अरुण को मृत घोषित कर दिया गया। आशु को भी चाकू लगा था।

एक लड़की को लेकर हुआ विवाद

प्रारंभिक जांच में सामने आया कि एक लड़की को लेकर विवाद के बाद दोनों पर हमला किया गया। बताया जा रहा है कि इंस्टाग्राम पर पोस्ट और कमेंट को लेकर भी दोनों पक्षों के बीच विवाद चल रहा था।