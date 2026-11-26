राज्य ब्यूरो, संतोष कुमार सिंह। उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी दिल्ली में स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने के लिए सिरसपुर और हस्तसाल में अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है। इन दोनों अस्पतालों में कुल 1,815 बेड होंगे। इनका काम अंतिम चरण में है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का कहना है कि अगले वर्ष अस्पताल शुरू हो जाएंगे। साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर 40 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर अगले महीने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहार वाजपेयी की जयंती पर शुरू करने का लक्ष्य है।

सीएम ने की विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा मुख्यमंत्री ने बुधवार को दिल्ली सचिवालय में स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा की। अधिकारियों को अस्पतालों और अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़ी सभी परियोजनाएं तय समय सीमा के अंदर पूरी करने का निर्देश दिया। कहा कि सिरसपुर में 1,164 बेड का अस्पताल तैयार हो चुका है।

अस्पताल के लिए चिकित्सा उपकरणों की खरीद प्रक्रिया चल रही है, जिसे जनवरी के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य है। हस्तसाल में 651 बेड के अस्पताल का निर्माण भी लगभग पूरा होने को है। इसे भी अगले वर्ष शुरू कर दिया जाएगा। दिल्ली में कुल 1,139 आयुष्मान आरोग्य मंदिर विकसित करने का लक्ष्य है, जिनमें 415 केंद्र शुरू हो गए हैं। दो पारियों में शुरू होगी सेवा अगले माह 40 अन्य केंद्र शुरू हो जाएंगे। अधिक रोगी आने वाले आरोग्य मंदिरों में दो पारियों में सेवा शुरू करने की योजना पर काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2028 तक मादीपुर और ज्वालापुरी में भी 691-691 बेड के अस्पताल तैयार हो जाएंगे। मादीपुर अस्पताल 466.50 करोड़ रुपये और ज्वालापुरी अस्पताल 484.04 करोड़ रुपये की लागत से तैयार हो रहे हैं। पुराने अस्पतालों में भी मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। रोहिणी स्थित बाबा साहेब अंबेडकर अस्पताल में 463 बेड का मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य ब्लॉक बन रहा है। ओपीडी ब्लॉक उद्घाटन के लिए तैयार है।