दिल्ली में SIR की तारीख तीसरी बार बढ़ी, कब आएगी फाइनल वोटर लिस्ट?

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने राजधानी में एसआईआर की तारीख तीसरी बार बढ़ा दी है। कार्यालय द्वारा बुधवार को जारी प्रेस नोट में विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 की अनुसूची में बदलाव की घोषणा की है। चुनाव आयोग के 19 अगस्त के पत्र के आधार पर दिल्ली के लिए एसआईआर की प्रक्रिया की सभी प्रमुख तारीखों को आगे बढ़ाया गया है।

संशोधित अनुसूची के अनुसार मतदान केंद्रों का पुनर्व्यवस्थापन अब 24 अगस्त 2026 को होगा। यह पहले 17 अगस्त था। ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन 31 अगस्त को होगा। दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि 31 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक रहेगी। नोटिस चरण और दावों/आपत्तियों का निपटान 31 अगस्त से 29 अक्टूबर 2026 तक चलेगा। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 4 नवंबर 2026 को होगा।