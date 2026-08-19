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दिल्ली में SIR की तारीख तीसरी बार बढ़ी, कब आएगी फाइनल वोटर लिस्ट?

By sanjeev Gupta Edited By: Sonu Suman
Updated: Wed, 19 Aug 2026 05:47 PM (IST)

दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की तारीखें तीसरी बार बढ़ा दी हैं। अब अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 4 नवंबर 2026 को होगा, जबकि ड्राफ्ट सूची 31 अगस्त को जारी की जाएगी।

दिल्ली में एसआईआर की तारीख तीसरी बार बढ़ाई गई।

दिल्ली में एसआईआर की तारीख तीसरी बार बढ़ाई गई।

HighLights

  1. एसआईआर की तारीखें दिल्ली में तीसरी बार बढ़ीं।

  2. अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 4 नवंबर 2026 को।

  3. ड्राफ्ट सूची 31 अगस्त को होगी जारी, नाम जांचें।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने राजधानी में एसआईआर की तारीख तीसरी बार बढ़ा दी है। कार्यालय द्वारा बुधवार को जारी प्रेस नोट में विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 की अनुसूची में बदलाव की घोषणा की है। चुनाव आयोग के 19 अगस्त के पत्र के आधार पर दिल्ली के लिए एसआईआर की प्रक्रिया की सभी प्रमुख तारीखों को आगे बढ़ाया गया है।

संशोधित अनुसूची के अनुसार मतदान केंद्रों का पुनर्व्यवस्थापन अब 24 अगस्त 2026 को होगा। यह पहले 17 अगस्त था। ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन 31 अगस्त को होगा। दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि 31 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक रहेगी। नोटिस चरण और दावों/आपत्तियों का निपटान 31 अगस्त से 29 अक्टूबर 2026 तक चलेगा। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 4 नवंबर 2026 को होगा।

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31 अगस्त को ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन

जिन मतदाताओं ने एन्यूमरेशन फॉर्म जमा किए हैं, वे 31 अगस्त को प्रकाशित ड्राफ्ट सूची में अपना नाम मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली की वेबसाइट https://ceodelhi.gov.in/Default.aspx पर चेक कर सकते हैं।

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