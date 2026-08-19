दिल्ली नगर निगम का दफ्तर बना अखाड़ा! कांग्रेस पार्षद हाजी जरीफ पर कुर्सी से हमला, वकीलों ने की धक्का-मुक्की
दिल्ली नगर निगम के उत्तर पूर्वी जोन चेयरमैन के कार्यालय में बुधवार को जमकर हंगामा हुआ। कबीर नगर के कांग्रेस पार्षद हाजी जरीफ पर स्थानीय लोगों और वकीलों ने कुर्सी से हमला करने का प्रयास किया, जिसके बाद चेयरमैन पंकज लूथरा को अपना कार्यालय छोड़ना पड़ा।
HighLights
दिल्ली MCD चेयरमैन के ऑफिस में बुधवार को हंगामा।
कांग्रेस पार्षद हाजी जरीफ पर कुर्सी से हमला प्रयास।
वकीलों ने की धक्का-मुक्की, चेयरमैन ऑफिस से निकले।
जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। दिल्ली नगर निगम के उत्तर पूर्वी जिले के जोन चेयरमैन पंकज लूथरा के ऑफिस में बुधवार को जमकर हंगामा हुआ। स्थानीय लोगों ने कबीर नगर से कांग्रेस पार्षद हाजी जरीफ पर हमले की कोशिश की। कुर्सी से हमले का प्रयास किया गया। इस दौरान अपशब्दों का भी प्रयोग किया गया।
प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, वकीलों ने हमला किया है। हंगामा होने पर चेयरमैन पंकज लूथरा अपने आफिस से निकल गए।