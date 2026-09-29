विकास कालिया गैंग के 2 बदमाश गिरफ्तार, दिल्ली में सदर बाजार-नबी करीम शोभायात्रा में की थी फायरिंग

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। सदर बाजार-नबी करीम शोभायात्रा के दौरान सितंबर में हुई फायरिंग के मामले में पुलिस ने विकास कालिया गिरोह से जुड़े दो आरोपितों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है।

दोनों आरोपितों को गोली लगी है। कार्रवाई स्पेशल स्टाफ ने की।

पुलिस से मुठभेड़ के बाद दबोचे गए

पुलिस के अनुसार, स्पेशल स्टाफ ने कार्रवाई के दौरान दोनों आरोपियों को पकड़ा। इस दौरान पुलिस और आरोपितों के बीच फायरिंग हुई, जिसमें दोनों को गोली लगी। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है।