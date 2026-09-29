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विकास कालिया गैंग के 2 बदमाश गिरफ्तार, दिल्ली में सदर बाजार-नबी करीम शोभायात्रा में की थी फायरिंग

By Rakesh Kumar Singh Edited By: Kushagra Mishra
Published: Tue, 29 Sep 2026 07:53 AM (IST)

सितंबर में सदर बाजार-नबी करीम शोभायात्रा के दौरान हुई फायरिंग के मामले में पुलिस ने विकास कालिया गिरोह के दो ...और पढ़ें

मुठभेड़ के बाद दो बदमाश गिरफ्तार। फोटो: सांकेतिक

मुठभेड़ के बाद दो बदमाश गिरफ्तार। फोटो: सांकेतिक

HighLights

  1. सदर बाजार फायरिंग मामले में दो गिरफ्तार

  2. विकास कालिया गिरोह के सदस्य मुठभेड़ में घायल

  3. दिल्ली पुलिस स्पेशल स्टाफ ने की कार्रवाई

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। सदर बाजार-नबी करीम शोभायात्रा के दौरान सितंबर में हुई फायरिंग के मामले में पुलिस ने विकास कालिया गिरोह से जुड़े दो आरोपितों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है।

दोनों आरोपितों को गोली लगी है। कार्रवाई स्पेशल स्टाफ ने की।

पुलिस से मुठभेड़ के बाद दबोचे गए

पुलिस के अनुसार, स्पेशल स्टाफ ने कार्रवाई के दौरान दोनों आरोपियों को पकड़ा। इस दौरान पुलिस और आरोपितों के बीच फायरिंग हुई, जिसमें दोनों को गोली लगी। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है।

सितंबर में शोभायात्रा में हुई थी फायरिंग

दोनों आरोपितों की तलाश सितंबर के मध्य में सदर बाजार-नबी करीम शोभायात्रा के दौरान हुई फायरिंग की घटना के सिलसिले में की जा रही थी। पुलिस के मुताबिक, दोनों विकास कालिया गिरोह से जुड़े हैं।

विकास कालिया को सदर बाजार थाने, उत्तरी जिले का बैड कैरेक्टर बताया गया है।

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