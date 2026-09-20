दिल्ली: सरिता विहार में CCTV लगा रहे कर्मचारियों को ट्रक ने रौंदा, HR मैनेजर समेत 3 की मौत

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। सरिता विहार थाना क्षेत्र में रविवार तड़के भीषण सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन घायल भी हुए हैं।

पुलिस के मुताबिक रोड नंबर तीन पर नोएडा की तरफ से आ रहा ट्रक (एचआर 37 एजे 7110) एक खड़ी क्रेन और खड़े आटो-रिक्शा से टकरा गया।

सीसीटीवी कर्मियों से भरा था ऑटो

ऑटो-रिक्शा में 'सेफ सिटी प्रोजेक्ट' (सीसीटीवी इंस्टालेशन) के कर्मचारी थे, जो उस समय सीसीटीवी लगाने का काम कर रहे थे। हादसे में संगम विहार निवासी 23 वर्षीय उमेश, 35 वर्षीय प्रवीण व कंपनी के एचआर मैनेजर सूरज की मौत हो गई।