दिल्ली: युवती का पीछा कर स्कूटी में टक्कर मारने वाले की नहीं हुई पहचान, CCTV फुटेज खंगाल रही पुलिस

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। दक्षिणी दिल्ली में आउटर रिंग रोड पर पंचशील मेट्रो स्टेशन के पास युवती का पीछा कर उसकी स्कूटी में टक्कर मारने के मामले में एफआईआर दर्ज होने के चार दिन बाद भी न तो आरोपियों की गिरफ्तारी हुई और न ही उनकी पहचान हो पाई।

पुलिस ने घटनास्थल के चार किलोमीटर के दायरे में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज जब्त कर जांच शुरू की है, पर अभी तक ऐसा कोई संदिग्ध सामने नहीं आया है, जिसकी गतिविधियां घटना के समय और स्थान से मेल खाती हों।

वहीं, पुलिस अब इलाके का डंप डाटा निकलवाने की तैयारी कर रही है, जिससे घटना के समय मौके पर मौजूद संदिग्ध मोबाइल नंबरों की पहचान की जा सके। हौजखास थाना पुलिस के साथ ही आरोपियों को पकड़ने के लिए जिले की कई विशेष टीमों को भी लगाया गया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक चार किलोमीटर के दायरे में लगे 150 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज जब्त की गई है।

आरोपियों की पहचान करने में जुटी पुलिस जानकारी के अनुसार, अभी तक के विश्लेषण में आरोपियों की पहचान को लेकर कोई ठोस सुराग नहीं मिला है। सूत्रों ने बताया कि पुलिस टीम ने पीड़िता से आरोपितों के हुलिए और कपड़ों के बारे में जानकारी ली है। इससे माना जा रहा है कि पुलिस आरोपियों के स्कैच भी बनवाने की तैयारी कर रही है।