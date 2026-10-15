दिल्ली-NCR में 6 डिग्री गिरा तापमान, शुक्रवार को भी बारिश के आसार; फिर दशहरे तक साफ रहेगा मौसम

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। बृहस्पतिवार को हुई झमाझम वर्षा ने राजधानी का मौसम ही बदल दिया। दिल्लीवासियों को जहां गर्मी से खासी राहत मिली वहीं दिन के तापमान में छह डिग्री से अधिक की गिरावट दर्ज की गई।

आलम यह रहा कि अक्टूबर अभी आधा ही बीता है लेकिन वर्षा माहभर के औसत से तीन गुना से भी कहीं अधिक हो चुकी है। मौसम विभाग ने शुक्रवार को हल्की बारिश की संभावना जताई है

वर्षा से तापमान में छह डिग्री से अधिक गिरावट

बृहस्पतिवार को बादलों की आवाजाही तो सुबह से ही लगी हुई थी। दोपहर 12 बजे के आसपास पहले हल्की वर्षा हुई। फिर एक बजे के आसपास एकाएक काली घटा छा गई।