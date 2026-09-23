CAG की रिपोर्ट के बाद जागा रेलवे प्रशासन, दिल्ली के स्टेशनों पर शुद्ध पानी के लिए चलेगा विशेष अभियान

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) द्वारा हाल में ही जारी रिपोर्ट में देश के कई रेलवे स्टेशनों पर जल आपूर्ति व्यवस्था पर प्रश्न खड़े किए गए हैं। इसमें सुधार करने और निर्धारित मानक के अनुसार पानी की जांच करने को कहा गया था।

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी इसे लेकर आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया था। उसके बाद दिल्ली मंडल ने स्टेशनों के साथ ही रेलवे कालोनियों में विशेष अभियान शुरू किया है। जल भंडारण से लेकर यात्रियों तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की व्यवस्था दुरुस्त की जा रही है।

रिसाव की गहन जांच अधिकारियों ने बताया कि संपूर्ण जल वितरण नेटवर्क में रिसाव की गहन जांच की जा रही है। क्षतिग्रस्त पाइपों, नलों एवं वाल्वों की तत्काल मरम्मत एवं प्रतिस्थापन किया जा रहा है ताकि रिसाव को रोका जा सके।