दिल्ली की सड़कों का बनेगा पूरा डिजिटल रिकॉर्ड, PWD दर्ज करेगा लंबाई-चौड़ाई से लेकर लाइट तक हर जानकारी

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। लोक निर्माण विभाग के अधीन आने वाली सड़कों का अब एक जगह का पूरा और व्यवस्थित ब्योरा तैयार किया जाएगा। इसके लिए सड़क संबंधी जानकारी को आनलाइन व्यवस्था में दर्ज और सत्यापित करने की प्रक्रिया शुरू की गई है।

विभाग ने सभी संबंधित अधिशासी अभियंताओं को अपनी-अपनी सड़कों का विवरण तय समय सीमा में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।



इस प्रक्रिया में सड़क कहां से शुरू होती है और कहां समाप्त होती है, इसकी स्थिति, सड़क की श्रेणी, लेनों की संख्या, सड़क की सतह और सड़क की चौड़ाई जैसी जानकारी दर्ज की जाएगी। यह प्रक्रिया 14 सितंबर से 1 अक्टूबर तक की जाएगी। इसके अलावा यह भी बताया जाएगा कि किसी सड़क का रखरखाव कौन करता है।

दर्ज होगी सड़क से जुड़ी हर जानकारी सड़क से जुड़ी सुविधाओं की जानकारी भी दर्ज होगी। इसमें बीच में डिवाइडर है या नहीं, सड़क के किनारे पार्किंग की सुविधा है या नहीं, वर्षा के पानी की निकासी की व्यवस्था, साइकिल चलाने के लिए रास्ता, जेब्रा क्रॉसिंग, गति कम करने वाले अवरोध और सड़क किनारे प्रकाश व्यवस्था की स्थिति शामिल है।



विभाग ने इसके लिए एमएसओ भवन में एक अलग प्रकोष्ठ बनाया है। संबंधित अधिकारी तय तारीख और समय पर यहां पहुंचकर अपनी सड़कों का विवरण दर्ज और सत्यापित कराएंगे।