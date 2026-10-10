'ठिकाना बदलते रहो', टाॅयलेट में छिपे गुरुद्वारे में ली पनाह; पुलिस पहुंची तो सड़क पर आ गए CJP प्रदर्शनकारी

शशि ठाकुर, नई दिल्ली। पुलिस से बचना है तो ठिकाना बदलते रहो और मौका मिलते ही फिर प्रदर्शन में कूद पड़ो। शनिवार को राजधानी में सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान कुछ ऐसा ही नजारा दिखा।

कोई कनॉट प्लेस के सार्वजनिक शौचालय में छिपा रहा तो किसी ने बंगला साहिब गुरुद्वारे में पनाह ली। पुलिस पहुंची तो कोई परिसर के भीतर लौट गया, तो कोई गिरफ्तारी से बचने के लिए इधर-उधर भागने लगा।

जंतर-मंतर की ओर बढ़ने की तैयारी में जुटे प्रदर्शनकारियों और उन्हें पकड़ने में लगी पुलिस के बीच दिनभर लुका-छिपी का खेल चलता रहा।

सार्वजनिक शौचालय में रातभर छिपे रहे युवक

कनॉट प्लेस में एनडीएमसी के एक सार्वजनिक शौचालय में 20 से अधिक युवक रातभर छिपे रहे। शुक्रवार को शहर में प्रतिबंधों की घोषणा के बाद वे धीरे-धीरे वहां जुटे थे। शौचालय रात 10 बजे बंद होता है और सुबह छह बजे खुलता है।

प्रदर्शनकारियों को उम्मीद थी कि सुबह निकलकर वे पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था को चकमा दे देंगे। लेकिन सुबह जांच के दौरान पुलिस ने उन्हें अंदर ही पकड़ लिया। कुछ पर दरवाजा जबरन खोलकर अंदर घुसने का आरोप था। पुलिस ने सभी को हिरासत में लेकर वाहनों में बैठा दिया। दिलचस्प यह कि हिरासत में पहुंचने के बाद भी प्रदर्शनकारियों का जोश ठंडा नहीं हुआ। वे पुलिस वाहनों के भीतर से नारे लगाते और अंदर की दीवारों पर हाथ मारते रहे।

बंगला साहिब में भी चलती रही आंख-मिचौली उधर, बंगला साहिब गुरुद्वारे में भी यही आंख-मिचौली चलती रही। प्रदर्शनकारी बाहर निकलकर इंकलाब जिंदाबाद और जय भीम के नारे लगाते, पुलिस आगे बढ़ती तो परिसर में लौट जाते। मौका मिलते ही फिर सड़क पर आ जाते।