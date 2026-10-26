1 नवंबर से दिल्ली में लागू होंगे नए नियम: BS-6 की एंट्री पर रोक, 50 प्रतिशत कर्मचारियों को मिलेगा WFH

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए 1 नवंबर से कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। ये बदलाव आम लोगों के जीवन पर सीधा असर डालेंगे। आइए बताते हैं कि आखिर दिल्ली में 1 नवंबर से क्या-क्या बदलाव होने वाले हैं...

ठंड शुरू होते ही दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का असर भी दिखना शुरू हो गया है। सर्दी की शुरुआत से पहले ही दिल्ली के कई इलाकों में गुणवत्ता सूचकांक (AQI) खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए दिल्ली में 1 नवंबर से पेट्रोल और डीजल के वाहनों पर बैन लग जाएगा, जबकि पराली को लेकर कुछ टीमें भी तैनात की जाएगी। इसके अलावा दफ्तरों में 50 प्रतिशत वर्क फ्रॉर्म होम का नियम लागू की जाएगा।

बदलेंगे ये नियम नो PUC, नो फ्यूल दिल्ली में 1 नवंबर से ‘नो PUC, नो फ्यूल’ नियम लागू हो जाएगा। बिना वैध PUC सर्टिफिकेट वाले वाहनों को पेट्रोल पंप, डीजल, CNG या LPG स्टेशनों पर ईंधन नहीं मिलेगा। वैसे यह नियम पूरे साल चलेगा लेकिन, सर्दियों में सख्ती से इसका पालन कराया जाएगा।