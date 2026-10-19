दिल्ली पुलिस में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 20 ACP अफसरों के तबादले; ट्रैफिक से क्राइम ब्रांच तक नई तैनातियां

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस मुख्यालय ने 20 एसीपी के ट्रांसफर और नई पोस्टिंग के आदेश जारी किए हैं, जिसमें अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नई जिम्मेदारी संभालने के निर्देश दिए गए हैं।

इस फेरबदल में विभिन्न जिलों के सब-डिविजनल पुलिस आफिसर (एसडीपीओ) के अलावा सुरक्षा, ट्रैफिक, क्राइम ब्रांच, ईओडब्ल्यू व पुलिस मुख्यालय से जुड़ी यूनिटों में भी तैनाती बदली गई है।

मनोज कुमार को बुराड़ी में नई जिम्मेदारी

वहीं, जारी ऑर्डर के मुताबिक, अंशुल अविनाश को मधु विहार, अमनदीप कौर को कोतवाली, सोनू कुमार को सदर बाजार, संजय भारद्वाज को शाहदरा, रिछपाल सिंह को तिलक नगर, शंकर बनर्जी को बाराखंभा रोड और मनोज कुमार को बुराड़ी में एसीपी की जिम्मेदारी दी गई है।

सिक्योरिटी यूनिट में तैनात किया तनवीर अशरफ को गोकलपुरी और दीपक चंद्र गुनवंत को सिक्योरिटी यूनिट में तैनात किया गया है। तिलक चंद्र बिष्ट को क्राइम ब्रांच-2 और महावीर प्रसाद को पूर्वी जिले की डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन यूनिट (डीआइयू) की आपरेशंस यूनिट में भेजा गया है।