दिल्ली पुलिस का 'ऑपरेशन चक्र-2': 185 चोरी के वाहन बरामद, 44 आरोपित गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। वाहन चोरी के खिलाफ पश्चिमी जिला पुलिस ने 72 घंटे तक विशेष अभियान चलाकर 185 चोरी के वाहन बरामद किए और 44 आरोपितों को गिरफ्तार किया।

ऑपरेशन चक्र-2 के तहत गिरफ्तार आरोपितों में 10 बदमाश घोषित (बीसी) हैं। बरामद वाहनों में 117 स्कूटी, 65 मोटरसाइकिल, एक तिपहिया और दो चारपहिया वाहन शामिल हैं। इनमें 17 हाई स्पीड मोटरसाइकिलें भी हैं।

पश्चिमी जिला पुलिस उपायुक्त हरेश्वर वी. स्वामी के नेतृत्व में चलाए गए अभियान में सभी थानों के साथ एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वाड (एएटीएस), स्पेशल स्टाफ और एंटी नारकोटिक्स यूनिट की टीमों ने कार्रवाई की। दो आरोपितों को अलग-अलग थानों में दो-दो बार गिरफ्तार किए जाने से कुल 46 गिरफ्तारी दर्ज की गईं।