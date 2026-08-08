ऑपरेशन प्रहार: दिल्ली पुलिस ने 72 घंटे में 23 अपराधियों को दबोचा, करोड़ों का माल बरामद

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। उत्तर-पश्चिम जिला पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत कार्रवाई करते हुए केवल 72 घटों के भीतर 23 आरोपित को पकड़ा है। आरोपित के पास से झपटमारी व चोरी के 390 मोबाइल, 66 चोरी के दोपहिया व चार पहिया वाहन, 19 अवैध हथियार, 21 चाकू, सोने-चांदी के आभूषण बरामद किए गए हैं। आरोपित के पास मिले मोबाइलों की कीमत डेढ़ करोड़ व आभूषणों का मूल्य 62 लाख रुपये बताई जा रही है।

उत्तर-पश्चिम जिला पुलिस उपायुक्त आकांक्षा यादव ने बताया कि विभिन्न पुलिस टीमों ने ऑपरेशन प्रहार के तहत कार्रवाई की है। एंटी-बर्गलरी सेल ने 54 मोबाइल, एक दोपहिया वाहन, 12 लाख के आभूषण, एएटीएस (एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वाड) ने 27 मोबाइल बरामद किए हैं। मॉडल टाउन ने 22 मोबाइल, तीन दोपहिया वाहन व एक कार, एक अवैध हथियार, एक चाकू, 32 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं।

जहांगीरपुरी ने 46 मोबाइल, सात दोपहिया वाहन, चार अवैध हथियार, तीन चाकू व महेंद्र पार्क ने सात मोबाइल, तीन दोपहिया वाहन, एक अवैध हथियार, चार चाकू, शालीमार बाग ने 35 मोबाइल, पांच दोपहिया वाहन, एक अवैध हथियार, दो चाकू, तीन लाख के आभूषण बरामद किए। मौर्या इन्क्लेव ने 14 मोबाइल, चार दोपहिया वाहन, सुभाष प्लेस ने 60 मोबाइल, तीन दोपहिया वाहन, दो अवैध हथियार, 12 लाख के आभूषण तथा केशव पुरम ने 15 मोबाइल, छह दोपहिया वाहन, एक अवैध हथियार, 12 लाख रुपये के आभूषण बरामद किए।

भारत नगर ने 36 मोबाइल, 12 दोपहिया वाहन, दो अवैध हथियार, अशोक विहार ने 23 मोबाइल, तीन दोपहिया वाहन, एक अवैध हथियार, चार चाकू, पांच लाख मूल्य के आभूषण, आदर्श नगर ने 23 मोबाइल, 13 दोपहिया वाहन, दो अवैध हथियार, पांच चाकू, मुखर्जी नगर थाना पुलिस ने 27 मोबाइल, छह दोपहिया वाहन, दो चाकू बरामद किए है।

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