रामलीला मैदान में 1 नवंबर को होगी कांग्रेस की रैली, दिल्ली पुलिस ने दी हरी झंडी; सुरक्षा जांच के बाद NOC जारी
दिल्ली पुलिस की ओर से कांग्रेस पार्टी को 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली करने की अनुमति ...और पढ़ें
HighLights
कांग्रेस को रामलीला मैदान में रैली की अनुमति मिली।
दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा जांच के बाद NOC जारी किया।
1 नवंबर को दिल्ली में होगी कांग्रेस की रैली।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस पार्टी की ओर से 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली का एलान किया गया है। हालांकि दिल्ली में लगातार चल रहे विरोध-प्रदर्शनों की वजह से व्यापारियों और आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में इस रैली का होना मुश्किल माना जा रहा था, लेकिन इसी बीच दिल्ली पुलिस ने रैली करने की अनुमति दे दी है। साथ ही एनओसी भी जारी कर दी गई है।
दिल्ली में विरोध-प्रदर्शनों के लिए निर्धारित जगहों की लिस्ट से जंतर-मंतर को हटाए जाने के बाद कांग्रेस ने रामलीला मैदान में रैली की अनुमति मांगी थी। जिसके बाद लिए उन्हें अनुमति दे दी गई है और अगर यह रैली सफल तरीके से होती है तो यह इस तरह की कांग्रेस की पहली रैली होगी।
दिल्ली पुलिस से मिला एनओसी
कांग्रेस पार्टी की ओर से रामलीला मैदान में आयोजित रैली के बारे में सेंट्रल डीसीपी राजबीर सिंह ने भी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि जैसा आप सबको मालूम है रामलीला मैदान, सीबीडी ग्राउंड और बुराड़ी ग्राउंड को प्रदर्शन स्थलों के रूप में तय किया गया है। कांग्रेस पार्टी की ओर से जगह की उपलब्धता की जानकारी के लिए एमसीडी से संपर्क किया गया था।
एमसीडी की ओर से मैदान में 25 अक्तूबर से 3 नवंबर तक की उपलब्धता बताई गई। जिसके बाद कांग्रेस पार्टी हमारे पास पहुंची। सुरक्षा के इंतजामों को देखते हुए हमने उन्हें एनओसी देने का फैसला लिया है। इसी प्रक्रिया के तहत कोई और पक्ष भी मैदान बुक करना चाहे तो कर सकता है।
#WATCH | Delhi | No Objection Certificate granted to Congress for the rally at the Ramlila Ground DCP Central Delhi Police Rohit Rajbir Singh says, "As you know, Ramlila Maidan, CBD Ground and Burari Ground have been designated as demonstration sites...With respect to this, the Congress party approached the MCD to check the availability of the venue. The MCD stated that the venue would be available from October 25 to November 3. After receiving the venue availability certificate, the Congress party approached us...After interacting with them and understanding the security arrangements required, we decided to grant them the No Objection Certificate (NOC). We issued it today. They will now take the certificate back to the MCD, which is the owning agency responsible for the land, and then begin their preparations. The ground will be booked from October 25 to November 3. Any other stakeholder or organiser who wants to book the ground may also follow the same process..."— ANI (@ANI) October 17, 2026
दिल्ली में चल रहा विरोध-प्रदर्शन
कांग्रेस द्वारा प्रस्तावित रैली ऐसे समय पर होने जा रही है, जब पहले से ही देश में SIR पर विवाद चल रहा है। वहीं दूसरी ओर कॉकरोच जनता पार्टी और 'इंडिया' गठबंधन द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। सीजेपी लगातार मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग कर रही है। इसके लिए उन्होंने दिल्ली के कनॉट प्लेस और जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने की कोशिश की, हालांकि दिल्ली पुलिस द्वारा अनुमति नहीं मिल पाने के कारण यह विफल रहा।
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