दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने 'चलो यमुना अभियान' के तहत किया श्रमदान, लोगों से 'यमुना प्रहरी' बनने की अपील

डिजिटल डेस्‍क, नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 'चलो यमुना अभियान' के अंतर्गत आज आईटीओ स्थित हाथी घाट पर स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया और श्रमदान किया। इस वृहद अभियान का उद्देश्य यमुना नदी को प्रदूषण मुक्त कर उसे उसका पुराना और निर्मल स्वरूप लौटाना है।

इस स्वच्छता महाअभियान में दिल्ली विधानसभा के मुख्य सचेतक एवं विधायक अभय वर्मा सहित बड़ी संख्या में युवाओं, स्वयंसेवी संगठनों और स्थानीय नागरिकों ने पूरे उत्साह के साथ भागीदारी की। यह सफाई अभियान केवल एक घाट तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राजधानी के 70 विभिन्न यमुना घाटों पर एक साथ चलाया गया। इस दौरान हजारों दिल्लीवासियों ने एकजुट होकर घाटों की सफाई की और मां यमुना के प्रति अपनी श्रद्धा को सेवा के रूप में प्रस्तुत कर एक प्रेरक उदाहरण पेश किया।

LIVE: Chalo Yamuna, Mega Cleanliness Drive | Hathi Ghat, ITO, Delhi #स्वच्छ_यमुना_प्रहरी #SevaSankalpAbhiyan https://t.co/SH2g0StoRB — Rekha Gupta (@gupta_rekha) October 18, 2026 मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस जनभागीदारी की सराहना करते हुए कहा कि लोगों का यह उत्साह यमुना को स्वच्छ बनाने के सरकार के संकल्प को नई ऊर्जा देता है। उन्होंने सभी दिल्लीवासियों से अपील करते हुए कहा, "यमुना के घाटों और किनारों पर प्लास्टिक, पूजा सामग्री या अन्य किसी भी प्रकार का कचरा न डालें। घाटों की स्वच्छता बनाए रखें और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें।"