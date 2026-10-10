जंतर-मंतर पर जुटे प्रदर्शनकारियों पर शिकंजा, पुलिस ने खींचकर बसों में भरा; देखें लेटेस्ट तस्वीरें

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ शनिवार को कॉकरोच जनता पार्टी और विपक्षी पार्टियों ने प्रदर्शन करने का एलान किया था। इसी क्रम में दिल्ली में भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है।

दिल्ली पुलिस का कहना है कि इस प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी गई है। साथ ही धारा 163 भी लागू किया गया है। जिसके तहत पांच या उससे ज्यादा लोगों को इकट्ठा होने की इजाजत नहीं है।

प्रदर्शकारियों को डिटेन कर रही दिल्ली पुलिस

दिल्ली पुलिस द्वारा इजाजत नहीं मिलने के बाद भी भारी संख्या में सीजेपी और विपक्षी नेता प्रदर्शन में शामिल होने पहुंच रहे हैं, जिन्हें पुलिस द्वारा डिटेन भी किया जा रहा है।

बंगला साहेब के समीप प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेते पुलिसकर्मी। फोटो- चंद्र प्रकाश मिश्रा, जागरण

प्रदर्शनकारी को कपड़े पकड़ कर खींचती ले जाती दिल्ली पुलिस। फोटो- चंद्र प्रकाश मिश्रा, जागरण

मिंटो ब्रिज के पास से डिटेन किए गए प्रदर्शनकारी। फोटो- विपिन शर्मा, जागरण

नई दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके से प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर बस में जाती हुई दिल्ली पुलिस। फोटो-एएनआई

सीजेपी विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस की पिंक फोर्स ने डाक खाना इलाके से प्रदर्शनकारी को हिरासत में ले लिया। फोटो-एएनआई

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