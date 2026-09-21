दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे विदेशियों की तलाश में अभियान तेज, नौ पर कार्रवाई

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। वीजा अवधि समाप्त होने के बाद भी अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान के लिए उत्तरी जिला पुलिस की टीम ने बुराड़ी में विशेष अभियान चलाया। पुलिस की अलग-अलग टीमों ने इलाके में जांच के दौरान 13 विदेशी नागरिकों का सत्यापन किया।

इनमें नौ के खिलाफ अप्रवासन नियमों के तहत कार्रवाई की गई। इनमें चार की वीजा अवधि खत्म हो चुकी थी, जबकि पांच वैध पासपोर्ट या वीजा संबंधी दस्तावेज नहीं दिखा सके। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के मुताबिक, बुराड़ी थाना पुलिस ने सात सितंबर को बाबा कालोनी में जांच के दौरान नाइजीरिया के विक्ट्री इसिमाह, गाडस्पावर इकेचुक्वु और अलीउ सिसे को पकड़ा। विक्ट्री के वीजा की समय सीमा समाप्त हो चुकी थी, जबकि बाकी दोनों वैध दस्तावेज नहीं दिखा सके।

चंदन विहार, प्रगति एन्क्लेव और मौर्या एन्क्लेव में जांच अभियान तीनों को एफआरआरओ के सामने पेश किया गया, जहां प्रतिबंध आदेश जारी होने के बाद उन्हें लांबपुर स्थित केंद्र भेज दिया गया। इसके बाद 16 सितंबर की सुबह स्पेशल स्टाफ, फॉरनर सेल और एंटी नारकोटिक्स सेल की संयुक्त टीम ने चंदन विहार, प्रगति एन्क्लेव और मौर्या एन्क्लेव में जांच अभियान चलाया।

यहां घाना, नाइजीरिया, आइवरी कोस्ट, युगांडा और कैमरून के 10 विदेशी नागरिक मिले। इनमें ऐन फेवरिट माइकल, एलिसे ड्जोनबा, एबुह हैप्पीनेस और गाडस्टाइम इकेचुक्वु चुक्वुमा के वीजा की अवधि खत्म मिली। कोस्टा अब्राहम और रेमंड मदुका एजे वैध पासपोर्ट या वीजा संबंधी दस्तावेज नहीं दिखा सके।

लांबपुर और सराय रोहिल्ला के केंद्र भेज दिया गया सभी छह को विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय के सामने पेश करने के बाद लांबपुर और सराय रोहिल्ला के केंद्र भेज दिया गया। इनके खिलाफ आगे की इमिग्रेशन कार्रवाई की जा रही है। विस्तृत सत्यापन में तीन अन्य विदेशी नागरिक युगांडा की नदगीरे मिजी, घाना के इमैनुएल ओवुसु न्सियाह और नाइजीरिया के संडे चिकीजी के खिलाफ आपराधिक मामले अदालत में लंबित मिले।