नोएडा में चल रहा था 'ठगी का फर्जी ऑफिस', दिल्ली पुलिस ने किया गिरोह का भंडाफोड़; मास्टरमाइंड गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। पर्सनल लोन, बीमा पॉलिसी और नौकरी दिलाने का झांसा देकर तमिलनाडु के लोगों से ठगी करने वाले अंतरराज्यीय साइबर गिरोह का पूर्वी जिला साइबर थाना पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। मास्टरमाइंड समेत तीन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनकी पहचान रवि शर्मा, सनी कश्यप और गौरव के रूप में हुई है।

नोएडा के सेक्टर-2 में फर्जी लोन और फाइनेंशियल सर्विस का कार्यालय चला रहा थे। पुलिस ने इनके कब्जे से सात मोबाइल , चेकबुक, पासबुक और आधार कार्ड बरामद किए हैं। 39 हजार रुपये ठगे डीसीपी पूर्वी जिला राजीव कुमार ने बताया कि तमिलनाडु निवासी बालमुरुगन ने राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत दी थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि मुद्रा फाइनेंस के नाम पर पर्सनल लोन दिलाने का झांसा देकर उनसे 39 हजार रुपये ठग लिए गए।