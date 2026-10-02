गोल्डी बराड़ गैंग के नाम पर 1 करोड़ की रंगदारी मांगने वाले इंडिया-दुबई नेटवर्क का भंडाफोड़, तीन गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में उत्तरी जिला पुलिस की एसटीएफ ने गोल्डी बराड़ गैंग के नाम पर एक करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने वाले इंडिया-दुबई नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए तीन मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने दिल्ली के दो कारोबारियों को एक ही यूएई नंबर से धमकी देकर 1-1 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी थी। पुलिस के अनुसार, वारदात को अंजाम देने के लिए शूटर भी किराये पर लिए गए थे। समय रहते कार्रवाई कर पुलिस ने फायरिंग की साजिश को नाकाम कर दिया।

मामला 16 सितंबर की रात का है। रूप नगर निवासी कारोबारी प्रवीण जैन को रात करीब 8:15 बजे तीन मिस्ड कॉल आईं। 17 सितंबर को FIR दर्ज हुई इसके बाद उनके बेटे आयुष को यूएई नंबर से कॉल कर खुद को गोल्डी बराड़ का साथी बताते हुए 1 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी गई। रकम नहीं देने पर परिवार को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई। इस संबंध में रूप नगर थाने में 17 सितंबर को एफआईआर दर्ज की गई।

संदिग्धों से पूछताछ वहीं, जांच में पुलिस को फ्रांस से जुड़े आईपी एड्रेस और वीपीएस आधारित संचार व्यवस्था के सुराग मिले। तकनीकी जांच में यूएई कनेक्शन सामने आया। पुलिस ने देहरादून और करनाल से जुड़े संदिग्धों से पूछताछ की, जिसके बाद शामली के आरिफ उर्फ पिस्टल की भूमिका सामने आई।