Exclusive: फिनटेक कंपनी में ₹12.84 करोड़ की साइबर ठगी, दिल्ली पुलिस ने चीनी सिंडिकेट का किया पर्दाफाश; 5 गिरफ्तार ​

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की IFSO (इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटजिक ऑपरेशन्स) यूनिट ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड के साथ हुई ₹12.84 करोड़ की बड़ी साइबर धोखाधड़ी का भंडाफोड़ किया है।

पुलिस ने इस मामले में अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय तार जुड़े साइबर सिंडिकेट के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक निजी बैंक का रिलेशनशिप मैनेजर (RM) भी शामिल है।

बिना अनुमति उड़ गए ₹12.84 करोड़, 1.7 करोड़ की राशि फ्रीज

मामला तब सामने आया जब हीरो फिनकॉर्प को HDFC बैंक के सिस्टम अलर्ट से पता चला कि उनके कॉर्पोरेट खाते से बिना किसी अनुमति या निर्देश के 317 अनधिकृत डिजिटल लेनदेन किए गए हैं। जालसाजों ने 34 अलग-अलग बैंक खातों में कुल ₹12,84,09,997 ट्रांसफर कर लिए। शिकायत मिलते ही स्पेशल सेल ने एफआईआर (FIR No 135/26) दर्ज की। मामले की गंभीरता को देखते हुए IFSO की टीम ने तुरंत कार्रवाई की और ₹1.7 करोड़ की राशि को बैंक खातों में ही होल्ड (फ्रीज) करवा कर सुरक्षित कर लिया।

टेलीग्राम के जरिए चीनी सिंडिकेट से जुड़े थे तार जांच में सामने आया कि यह गिरोह टेलीग्राम के जरिए चीनी साइबर अपराधियों के संपर्क में था। भारत में ठगे गए पैसों को क्रिप्टोकरंसी (USDT) में बदलकर विदेश बैठे मुख्य आकाओं को भेजा जा रहा था।