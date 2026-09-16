'सत्य निकेतन में इमारत का गिरना लापरवाही और आपराधिक व्यवहार का नतीजा', दिल्ली हाई कोर्ट की तल्ख टिप्पणी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। सत्य निकेतन में इमारत के गिरने से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को प्रशासनिक व्यवस्था पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि सत्य निकेतन में इमारत का गिरना लापरवाही व आपराधिक व्यवहार का नतीजा था। इस घटना में मारे गए छात्रों को लेकर दुख प्रकट करते हुए अदालत ने कहा कि देश के छोटे-छोटे जिलों से छात्र उम्मीदों और सपनों के साथ दिल्ली आए थे, लेकिन वे सब टूटकर बिखर गए।