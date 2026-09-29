दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा का बढ़ा घेरा, 95 महिला पुलिसकर्मी 15 टीमों में करेंगी पैदल-स्कूटी गश्त
दिल्ली पुलिस की महिला एवं बाल विशेष पुलिस इकाई ने राजधानी के सभी 15 जिलों में महिला सुरक्षा को मजबूत ...और पढ़ें
HighLights
दिल्ली पुलिस ने महिला सुरक्षा हेतु स्कूटी और पैदल गश्त शुरू की।
15 टीमों में 95 महिला पुलिसकर्मी सभी 15 जिलों में तैनात।
पार्क, बाजार, संवेदनशील इलाकों में सक्रिय गश्त से सुरक्षा बढ़ेगी।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राजधानी में महिलाओं की सुरक्षा को और अधिक पुख्ता करने की दिशा में दिल्ली पुलिस की महिला एवं बाल विशेष पुलिस इकाई ने अहम कदम उठाया है।
दिल्ली के सभी 15 जिलों में 95 महिला पुलिसकर्मियों द्वारा स्कूटी और पैदल गश्त के जरिए महिला सुरक्षा अभियानों को और तेज कर दिया गया है।
15 टीमें बनीं, लगातार पैदल गश्त
इस पहल के तहत इस यूनिट की 95 महिला पुलिसकर्मियों की कुल 15 टीमें बनाई गई हैं। ये टीमें दिल्ली के सभी जिलों में पार्क, अंधेरे वाले स्थानों, संवेदनशील इलाकों और अन्य महत्वपूर्ण जगहों पर लगातार पैदल गश्त कर रही हैं।
इसके साथ ही बाजारों, सार्वजनिक स्थलों, शैक्षणिक संस्थानों और रिहायशी इलाकों में स्कूटी के जरिए भी नियमित रूप से गश्त की जा रही है।
इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिला पुलिसकर्मियों की सक्रिय और दृश्यमान मौजूदगी सुनिश्चित करना है, खासकर उन जगहों पर जहां महिलाएं और युवतियां खुद को असहज या असुरक्षित महसूस कर सकती हैं। इससे महिलाओं में सुरक्षा की भावना और आत्मविश्वास दोनों में बढ़ोतरी होगी।
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गश्त के दौरान महिला पुलिसकर्मी छेड़छाड़ उत्पीड़न, संदिग्ध गतिविधियों और महिलाओं की सुरक्षा को प्रभावित करने वाली अन्य घटनाओं पर पूरी तरह सतर्क होकर नजर रख रही हैं।
लोगों को कर रहे जागरूक
इसके अलावा, वे आम जनता और महिलाओं से बातचीत कर रही हैं ताकि उन्हें पुलिस सहायता की जानकारी मिल सके और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को देने के लिए नागरिकों को प्रोत्साहित किया जा सके।
यह पहल विशेष रूप से उन जगहों पर पुलिस और जनता के बीच के संवाद और स्थानीय स्तर पर प्रतिक्रिया प्रणाली को मजबूत करती है जहां महिलाओं और लड़कियों का आना-जाना अधिक होता है।
डीसीपी नेहा यादव का कहना है कि महिला एवं बाल सुरक्षा इकाई महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, संरक्षा और उनके सशक्तिकरण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। दिल्ली को महिलाओं के लिए अधिक सुरक्षित तथा अनुकूल बनाने के वास्ते लगातार सक्रिय कदम उठा रही है।