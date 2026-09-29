दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा का बढ़ा घेरा, 95 महिला पुलिसकर्मी 15 टीमों में करेंगी पैदल-स्कूटी गश्त

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राजधानी में महिलाओं की सुरक्षा को और अधिक पुख्ता करने की दिशा में दिल्ली पुलिस की महिला एवं बाल विशेष पुलिस इकाई ने अहम कदम उठाया है।

दिल्ली के सभी 15 जिलों में 95 महिला पुलिसकर्मियों द्वारा स्कूटी और पैदल गश्त के जरिए महिला सुरक्षा अभियानों को और तेज कर दिया गया है।

15 टीमें बनीं, लगातार पैदल गश्त

इस पहल के तहत इस यूनिट की 95 महिला पुलिसकर्मियों की कुल 15 टीमें बनाई गई हैं। ये टीमें दिल्ली के सभी जिलों में पार्क, अंधेरे वाले स्थानों, संवेदनशील इलाकों और अन्य महत्वपूर्ण जगहों पर लगातार पैदल गश्त कर रही हैं।

इसके साथ ही बाजारों, सार्वजनिक स्थलों, शैक्षणिक संस्थानों और रिहायशी इलाकों में स्कूटी के जरिए भी नियमित रूप से गश्त की जा रही है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिला पुलिसकर्मियों की सक्रिय और दृश्यमान मौजूदगी सुनिश्चित करना है, खासकर उन जगहों पर जहां महिलाएं और युवतियां खुद को असहज या असुरक्षित महसूस कर सकती हैं। इससे महिलाओं में सुरक्षा की भावना और आत्मविश्वास दोनों में बढ़ोतरी होगी।