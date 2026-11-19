जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। कुख्यात संगठित अपराध सिंडिकेट से कथित तौर पर जुड़े आरोपी प्रदीप उर्फ अनिल उर्फ सलामुद्दीन को किया गिरफ्तार किया गया है।

आरोपित मुकेश उर्फ पुनीत के गैंग से जुड़ा बताया जा रहा है, जिस पर हत्या, लूट और आर्म्स एक्ट जैसे संगीन अपराधों में शामिल होने के आरोप हैं। मकोका के तहत दर्ज एफ आई आर में अब तक कुल 5 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं।