पहाड़गंज के 'टिप्सी पब' में हथियारों के साथ अय्याशी कर रहे थे बदमाश, पुलिस ने दबोचा

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में अवैध हथियारों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत मध्य जिला के एंटी-नारकोटिक्स सेल ने पहाड़गंज स्थित 'टिप्सी बार एंड लाउंज' में छापेमारी कर दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है।

उनके पास से दो सोफिस्टिकेटेड सेमी-ऑटोमैटिक पिस्टल और .32 बोर के 7 कारतूस बरामद किए गए हैं। दोनों शाहबाद डेयरी, दिल्ली के रहने वाले हैं। टिप्सी बार एंड लाउंज में छापेमारी के बाद पकड़े गए 22 सितंबर की रात पुलिस को सूचना मिली थी कि दो युवक हथियारों के साथ पहाड़गंज के एक पब में मौजूद हैं। पुलिस टीम ने टिप्सी बार एंड लाउंज में छापेमारी कर दोनों को दबोच लिया। तलाशी में उनके पास से अवैध पिस्टल और कारतूस बरामद हुए।