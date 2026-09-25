दिल्ली में पौधरोपण का लक्ष्य पार, 70.73 के मुकाबले लगे 71.12 लाख पौधे; DDA समेत कई विभाग पीछे

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली में प्रदूषण और बढ़ती गर्मी से निपटने के लिए चलाए गए मेगा पौधरोपण अभियान में सरकार ने 70.73 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा था।

उपलब्ध विभागवार आंकड़ों के अनुसार अब तक 71.12 लाख पौधे लगाए जा चुके हैं, यानी कुल लक्ष्य से तकरीबन 39 हजार अधिक। हालांकि, आंकड़ों का दूसरा पहलू यह है कि कुल लक्ष्य पूरा होने के बावजूद कई बड़े विभाग अपने हिस्से का लक्ष्य पूरा नहीं कर पाए हैं।