दिल्ली में पौधरोपण का लक्ष्य पार, 70.73 के मुकाबले लगे 71.12 लाख पौधे; DDA समेत कई विभाग पीछे
दिल्ली में मेगा पौधरोपण अभियान के तहत 70.73 लाख के लक्ष्य के मुकाबले 71.12 लाख पौधे लगाए गए, जो कुल ...और पढ़ें
HighLights
दिल्ली में 70.73 लाख पौधों का लक्ष्य 71.12 लाख के साथ पूरा।
वन विभाग ने लक्ष्य से अधिक, डीडीए और निगम ने कम पौधे लगाए।
अभियान में आम लोगों और रिज क्षेत्रों में भी हुआ पौधरोपण।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली में प्रदूषण और बढ़ती गर्मी से निपटने के लिए चलाए गए मेगा पौधरोपण अभियान में सरकार ने 70.73 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा था।
उपलब्ध विभागवार आंकड़ों के अनुसार अब तक 71.12 लाख पौधे लगाए जा चुके हैं, यानी कुल लक्ष्य से तकरीबन 39 हजार अधिक। हालांकि, आंकड़ों का दूसरा पहलू यह है कि कुल लक्ष्य पूरा होने के बावजूद कई बड़े विभाग अपने हिस्से का लक्ष्य पूरा नहीं कर पाए हैं।
सबसे बड़ा लक्ष्य वन विभाग का 27.29 लाख था, जिसके मुकाबले 32.04 लाख पौधे लगाए गए। इसके उलट डीडीए का 23.48 लाख का लक्ष्य था, लेकिन उपलब्धि 20.11 लाख रही। यानी करीब 3.37 लाख पौधे कम लगाए गए।
अभियान में आम लोग भी जुड़े
नगर निगम ने पांच लाख के लक्ष्य के मुकाबले 3.43 लाख, लोक निर्माण विभाग ने 3.05 लाख के मुकाबले 2.38 लाख, तकनीकी शिक्षा विभाग ने 41 हजार के मुकाबले 14,118 और सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग ने 35 हजार के मुकाबले महज 9,173 पौधे लगाए।
वहीं, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद ने 5.05 लाख के लक्ष्य के मुकाबले 5.83 लाख और दिल्ली छावनी बोर्ड ने 15,050 के मुकाबले 89,050 पौधे लगाने का दावा किया है। जल बोर्ड ने भी 20,600 के लक्ष्य के मुकाबले 34,006 पौधे लगाए।
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सरकार के अनुसार अभियान में आम लोगों को भी जोड़ा गया और उन्होंने 3.56 लाख पौधे लगाए। रिज क्षेत्रों में करीब 25 लाख पौधरोपण किए गए हैं।
लक्ष्य और उपलब्धि
|विभाग
|लक्ष्य
|उपलब्धि
|स्थिति
|डीडीए (DDA)
|23,48,169
|20,11,321
|-3,36,848
|निगम
|5,00,000
|3,43,216
|-1,56,784
|पीडब्ल्यूडी (PWD)
|3,05,000
|2,38,370
|-66,630
|सिंचाई विभाग
|35,000
|9,173
|-25,827
|तकनीकी शिक्षा
|41,000
|14,118
|-26,882
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