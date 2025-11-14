अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में चमका दिल्ली मंडप, सीएम ने महिला उद्यमियों के स्टॉलों का किया निरीक्षण

Language
    By Sanjeev Gupta Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 10:36 PM (IST)

    अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में दिल्ली मंडप आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। मुख्यमंत्री ने महिला उद्यमियों के स्टॉलों का निरीक्षण करके उन्हें प्रोत्साहित किया। यह मेला व्यापार को बढ़ावा देने और विभिन्न संस्कृतियों को एक साथ लाने का एक महत्वपूर्ण मंच है, जिसमें दिल्ली मंडप अपनी विशेष पहचान बना रहा है।

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। शुक्रवार से भारत मंडपम में शुरू हुए 44वें अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में हाल नंबर दो में दिल्ली मंडप का औपचारिक उद्घाटन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया। सीएम ने मंडप में प्रदर्शित विभिन्न स्टालों का भ्रमण भी किया और राजधानी की महिला उद्यमियों व अन्य उद्यमियों से संवाद किया।

    उन्होंने उनके उत्पादों, कौशल एवं परिश्रम की सराहना करते हुए कहा कि दिल्ली के उद्यमी, विशेषकर महिलाएं आज वैश्विक मंच पर अपनी प्रतिभा और मेहनत से नया इतिहास लिख रही हैं। दिल्ली सरकार भी इसे बढ़ावा देने और विस्तार के लिए उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है।

    सीएम ने दिल्ली वासियों से अपील की कि दिल्ली मंडप में अवश्य आएं और यहां अपने कौशल, मेहनत और आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश कर रहीं दिल्ली की महिला उद्यमियों और स्थानीय कलाकारों का उत्साहवर्धन करें। यह मेला भारत की कला, संस्कृति, नवाचार और उद्यमिता का जीवंत मंच है। उन्होंने कहा कि यह व्यापार मेला न केवल व्यापारिक अवसरों को बढ़ावा देता है, बल्कि देश की विविध संस्कृति और सामाजिक-आर्थिक प्रगति को भी वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करता है।

    दिल्ली पवेलियन की प्रमुख विशेषताएं

    दिल्ली मंडप में दिल्ली के विभिन्न जिलों के एमएसएमई, शिल्पकारों, स्टार्टअप्स और छोटे उद्यमियों को अपने उत्पादों एवं सेवाओं को प्रदर्शित करने का मंच प्रदान किया गया है।

    मंडप में दिल्ली की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता लाल किला थीम आधारित डिज़ाइन, स्थानीय कला, संस्कृति और आधुनिक उद्यमिता का मिश्रण, सेल्फी प्वाइंट तथा इंटरेक्टिव प्रदर्शनी, स्थानीय महिला उद्यमियों और एससी/एसटी आधारित इकाइयों का विशेष प्रतिनिधित्व व 49 स्टालों के माध्यम से दिल्ली की विविधता और रचनात्मक क्षमता का प्रदर्शन किया गया है।

    इन स्टाॅलों को जिला-वार भी विकसित किया गया है ताकि दिल्ली के विशिष्ट उत्पादों, स्टार्टअप नवाचारों और स्थानीय प्रतिभा को पर्याप्त दृश्यता मिल सके। मंडप में लालकिला और इंडिया गेट की प्रतिकृति मेला दर्शकों में सेल्फी प्वाइंट के तौर पर खासी लोकप्रिय हो रही है।

