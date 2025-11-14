Language
    बाहरी दिल्ली: ऑटो चालक की हत्या करने वाले नशे के आदी पांचों नाबालिग गिरफ्तार, लूट में विफल होने पर किया कांड

    By Dharmendra Yadav Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 10:27 PM (IST)

    बाहरी दिल्ली में पुलिस ने एक ऑटो चालक की हत्या के आरोप में पांच नाबालिगों को गिरफ्तार किया है। ये सभी नशे के आदी हैं और लूट में नाकाम रहने पर उन्होंने ऑटो चालक की हत्या कर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है।

    जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। राजधानी में संगीन अपराधों में नाबालिगों की बढ़ती संलिप्तता पर चिंताओं के बीच एक और परेशान करने वाली खबर सामने आई है। रोहिणी क्षेत्र के बुध विहार फेज-एक में बुधवार रात 52 वर्षीय ऑटो रिक्शा चालक की चाकू घोंपकर हत्या करने वाले सभी नाबालिग थे। हत्या के आरोप में पुलिस ने पांचों नाबालिगों को पकड़ लिया है। यह सभी नशे के आदी हैं।

    इन्होंने ऑटो रिक्शा चालक को लूटने की कोशिश की, लेकिन जब उसने इसका विरोध किया तो चाकू घोंपकर उसकी हत्या कर दी। पकड़े गए नाबालिगों में से दो की छह आपराधिक मामलों (झपटमारी, चोरी व सेंधमारी) में संलिप्तता उजागर हुई है। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त चाकू व वाहन बरामद कर लिया है। पांच में से तीन की उम्र 15 वर्ष और दो की 16 वर्ष है। तीन नाबालिग मंगोलपुरी, एक विजय विहार फेज-एक और एक अन्य रिठाला का रहने वाला है।

    रोहिणी सेक्टर-3 के रहने वाले ऑटो रिक्शा चालक राकेश कुमार की बुधवार रात लगभग सवा 12 बजे बुध विहार फेज फेज-एक के नाला रोड पर वाहन में बैठे दो नाबालिग लड़कों और उनके तीन साथियों ने चाकू से हमला कर घायल कर दिया था। करीब तीन घंटे बाद राकेश कुमार ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था।

    रोहिणी जिला पुलिस उपायुक्त राजीव रंजन ने बताया कि तकनीकी निगरानी और खुफिया जानकारी के आधार पर पता चला कि अपराध में पांच लोग शामिल थे। उनमें से दो ने मंगोलपुरी से एक टीएसआर ऑटो रिक्शा किराये पर लिया, जबकि अन्य तीन ने दो स्कूटी पर सवार होकर उसका पीछा किया।

    बुध विहार में एक सुनसान जगह पहुंचने पर आरोपितों ने चालक को लूटने का प्रयास किया। जब चालक ने विरोध किया तो उनमें से एक ने चालक पर चाकू से वार कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद पांचों लोग दो स्कूटी पर सवार होकर भाग गए।

    पुलिस टीम ने संदिग्धों के ठिकानों पर छापेमारी की और अपराध के कुछ घंटे के भीतर ही सभी पांचों आरोपितों की पहचान कर उन्हें पकड़ लिया। उनकी निशानदेही पर अपराध में प्रयुक्त दो चोरी की स्कूटी और एक खून से सना चाकू बरामद कर लिया गया।

    जिला पुलिस उपायुक्त ने बताया कि पांचों नाबालिग नशे के आदी हैं। नशा व अपनी अन्य दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए वे चोरी-लूट जैसी वारदातें करते थे। आरोपितों ने हाल ही में चोरी/झपटमारी के कई अपराध किए हैं। झपटमारी, चोरी, सेंधमारी के छह अन्य मामलों में आरोपितों की संलिप्तता सामने आई है।

