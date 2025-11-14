दिल्ली में आतंकी हमले का षड्यंत्र रचने वाली डॉ. शाहीन छोड़ने वाली थी भारत, इस देश में बसने का था प्लान

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। दिल्ली में हुए आत्मघाती हमले का षड्यंत्र रचने वाली अल फलाह यूनिवर्सिटी में कार्यरत डॉ. शाहीन और डॉ मुजम्मिल की योजना देश छोड़कर भागने की थी। जांच में कुछ ऐसे तथ्य सामने आए हैं जिनसे सिद्ध हो रहा है कि डॉ. शाहीन ने भारत छोड़ अरब जाने की तैयारी पूरी कर ली थी।

इस संबंध में जानकारी मिली है कि धौज थानाक्षेत्र में पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए आवेदन आया था। हालांकि, वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी होने के पहले ही आतंकी डाॅ. मुजम्मिल और डॉ. शाहीन पुलिस के हत्थे चढ़ गए। बता दें कि जैश की महिला विंग की प्रमुख के रूप में सामने आई और अब गिरफ्तार हो चुकी सफेदपोश आतंकी डॉ. शाहीन खाड़ी देश भागने की फिराक में थी। मगर पासपोर्ट वैरिफिकेशन की प्रक्रिया में कुछ देरी हो गई। इस दौरान डॉ. मुजम्मिल व डॉ. शाहीन की गिरफ्तारी हो गई और प्लान धरा का धरा रह गया।

पुलिस सूत्रों के अनुसार अक्टूबर माह में अल फलाह यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर डॉ. शाहीन सईद ने पासपोर्ट बनवाने के लिए आवदेन किया था। आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी होनी थी। अल फलाह यूनिवर्सिटी धौज थाना क्षेत्र के अंतर्गत आती है। डॉ. शाहीन ने आवेदन में पता यूनिवर्सिटी का ही दिया था। इसलिए धौज थाना पुलिस यूनिवर्सिटी के हॉस्टल के टावर संख्या 15 के फ्लैट नंबर 32 में पहुंची थी।