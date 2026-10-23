प्रगति मैदान में 13 नवंबर से सजेगा व्यापार मेला, 75 लाख के बजट में दिखेगी दिल्ली के विकास की झलक

वीके शुक्ला, नई दिल्ली। भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में इस बार दिल्ली मंडप को सजाने और संवारने पर 75 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास निगम ने इसके लिए निविदा जारी की है।

मंडप की बाहरी और आंतरिक सजावट के साथ रूपरेखा तैयार करने और संबंधित सेवाओं की जिम्मेदारी चयनित एजेंसी को दी जाएगी। प्रगति मैदान में 13 से 27 नवंबर तक आयोजित होने वाले मेले की थीम ‘विकास और विरासत’ रखी गई है। निविदा जमा करने की अंतिम तिथि दो नवंबर है। तकनीकी प्रस्ताव तीन नवंबर को प्रस्तुति के बाद जांचे जाएंगे।

2025 में कितना खर्च आया? भारत मंडपम (प्रगति मैदान) में आयोजित होने वाले भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में दिल्ली सरकार के दिल्ली मंडप को तैयार करने और उसका प्रदर्शन करने में पिछले साल यानी 2025 में लगभग 1.85 करोड़ का खर्च आया था।