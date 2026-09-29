दिल्ली के पार्कों में शाम के बाद सुरक्षा होगी कड़ी, 300 का सुरक्षा ऑडिट पूरा; बढ़ेगी रोशनी और गश्त

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली के पार्कों में शाम के बाद सुरक्षा को लेकर उठने वाली चिंताओं के बीच डीडीए ने सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की कवायद तेज कर दी है। एलजी तरनजीत सिंह संधू के निर्देश पर डीडीए के पार्कों का सुरक्षा आडिट कराया जा रहा है।

अब तक करीब 300 पार्कों का आडिट पूरा हो चुका है और शेष 375 पार्कों की जांच इसी सप्ताह पूरी करने का लक्ष्य है। आडिट में सुरक्षा गार्ड, रात की गश्त, सीसीटीवी, रोशनी, प्रवेश-निकास, बाड़ और चारदीवारी की स्थिति की जांच की जा रही है।

जरूरत वाले पार्कों में रात की पाली में अतिरिक्त गार्ड तैनात किए गए हैं। टार्च और सुरक्षा उपकरणों से लैस बाइक से गश्त की जा रही है, जबकि वरिष्ठ अधिकारी रात में औचक निरीक्षण कर रहे हैं। अंधेरे स्थानों की पहचान कर वहां अतिरिक्त रोशनी लगाई जा रही है।

पार्कों के समय में कोई बदलाव नहीं डीडीए ने स्पष्ट किया है कि पार्कों के निर्धारित समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है। निर्धारित समय में सभी लोग पार्कों का इस्तेमाल कर सकते हैं। पार्कों में महिला-पुरुष या किसी अन्य आधार पर प्रवेश प्रतिबंधित नहीं है।