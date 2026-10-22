सुरक्षा के दावों की खुली पोल, दिल्ली के पार्कों में बढ़ रही दुष्कर्म और हत्या जैसी जघन्य वारदातें; चौंका देंगे आंकड़े

शुजाउद्दीन, पूर्वी दिल्ली। पार्क इसलिए बनाएं जाते हैं, ताकि लोग वहां व्यायाम करके अपने स्वास्थ्य को बेहतर व खेलकूद करके मनोरंजन कर सकें। राष्ट्रीय राजधानी के पार्क अपराध का अड्डा बन चुके हैं।

सामूहिक दुष्कर्म व थाने के पास के पार्कों में हत्याएं हो रही हैं। पार्कों में होने वाले जघन्य अपराधों की वजह से लोग पार्क में जाने से कतराते हैं। महिलाओं के साथ ही युवाओं के साथ भी जघन्य वारदात हो रही है। जिम्मेदार सिर्फ सुरक्षा का भरोसा दे रहे हैं, लेकिन सुरक्षित माहौल नहीं दे पा रहे हैं।

इस साल दस माह में पार्कों में आठ हत्याएं हो चुकी हैं। यह साल अभी खत्म नहीं हुआ है, हत्या होने का सिलसिला जारी है। पार्कों में कुछ नहीं बदला राजधानी में दिल्ली नगर निगम के 15 हजार व डीडीए के 685 पार्क हैं। अधिकतर पार्कों में सुरक्षागार्ड नहीं हैं। दक्षिणी दिल्ली में सामूहिक दुष्कर्म के बाद दावे किए गए थे, पार्कों में सुरक्षा गार्ड तैनात किए जाएंगे। लाइट लगाकर रोशनी की व्यवस्था की जाएगी। इस वारदात के बाद भी पार्कों में कुछ नहीं बदला।

सीलमपुर थाने के ठीक सामने बने पार्क में भी सुरक्षा गार्ड नहीं है। पिछले साल भी इस पार्क में हत्या हुई थी। अपराधियों में पुलिस का जरा भी खौफ नहीं है, थाने के सामने भी हत्या हो रही है। गीता कॉलोनी में कंचन अपार्टमेंट के सामने स्थित भगत सिंह पार्क के किनारे बने फुटपाथ पर पसरा अंधेरा। पारस कुमार सुरक्षा को लेकर कितने चिंतित इससे पता चलता है कि जनप्रतिनिधि व दिल्ली पुलिस लोगों की सुरक्षा को लेकर कितने चिंतित हैं। इस मामले में पुलिस का कहना है कि पार्कों में रात के समय गश्त की जा रही है। सुरक्षा को लेकर पुलिस कई तरह के कदम उठा रही है।

अपराध होने पर जागती है पुलिस, क्षेत्र में वर्चस्व कायम करने के लिए नाबालिग लेकर घूमता था चाकू

कुछ सप्ताह पहले दक्षिणी दिल्ली के पार्क में एक नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ था। इस वारदात ने दिल्ली के लोगों को झकझोर दिया। वारदात के विरोध में प्रदर्शन हुए।

त्रिलोकपुरी स्थित संजय झील पार्क में लाइटो की कमी के चलते छाया अंधेरा। जागरण ताबड़तोड़ वार करके युवक की हत्या दिल्ली पुलिस आयुक्त से लेकर विशेष आयुक्त व डीसीपी स्तर के अधिकारियों ने पार्कों में जाकर रात में गश्त की। कुछ दिनों तक यह सिलसिला चला। मामला ठंडा पड़ते ही पुलिस शांत हो गई। उसी का नतीजा रहा कि बदमाशों ने सीलमपुर थाने के ठीक सामने बहुत ही बेरहमी से चाकू से ताबड़तोड़ वार करके युवक की हत्या कर दी। चाकू मारने में दो नाबालिग भी शामिल रहे।