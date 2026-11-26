जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। राजधानी दिल्ली के भरत नगर इलाके के एक पार्क में 10 साल की मासूम के साथ एक नशेड़ी ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। बच्ची की चीखें सुनकर जुटे लोगों ने आरोपित को पहले जमकर धुना और उसके बाद उसे पुलिस को सौंप दिया। पूछताछ में आरोपित ने बताया कि घटना के बाद वह बच्ची को जान से मारने की फिराक में था, लेकिन पकड़ा गया।

भारतनगर इलाके की 10 वर्षीय बच्ची एक निजी स्कूल की छुट्टी होने पर वह अपने माता-पिता को बताकर घर से कुछ ही दूरी पर मामा के घर जाने के लिए निकली थी। बच्ची ने बताया कि मामा के घर जाने के लिए वह पार्क को पार कर रही थी। इसी दौरान वहां नशे में धुत होकर घूम रहे आरोपित ने उसे अकेला देखकर खींच लिया और सुनसान जगह ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।

इस बीच बच्ची की चीख सुनकर पार्क में घूम रहे लोग मौके पर पहुंचे और आरोपित को पीटना शुरू कर दिया। सुरक्षा गार्ड की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और बच्ची व आरोपित को लेकर महिला पुलिस पोस्ट पर ले गई।

पुलिस ने बताया कि बच्ची का मेडिकल कराने के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपित की पहचान 40 वर्षीय राजेश कुमार के तौर पर हुई है। वह परिवार सहित रहता है और पेशे से कारपेंटर है। आरोपित ने बताया कि वह दुष्कर्म के बाद बच्ची की हत्या करने की फिराक में था।