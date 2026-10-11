दिल्ली के रणहौला में बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर की हत्या, मृतक पर दर्ज थीं कई FIR; कातिलों की हुई पहचान

जागरण संवाददाता, पश्चिमी दि। रणहौला थाना क्षेत्र में एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। जिस शख्स की हत्या हुई है, उनका नाम मोनी है। मोनी रणहौला थाना क्षेत्र का घोषित अपराधी था। इस पर कई मुकदमे दर्ज थे। प्रधान चौक के पास जब वह किसी से मिलने आया था, तभी मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने गोलियां चलाकर वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। पुलिस का दावा है कि आरोपितों की पहचान हो चुकी है, उन्हें जल्द ही दबोच लिया जाएगा।