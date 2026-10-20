दिल्ली में विभागों के बीच तालमेल बनना मुश्किल, समन्वय के लिए 'सेंट्रल कोऑर्डिनेशन अथॉरिटी' की उठी मांग

राकेश कुमार सिंह, नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली एक ऐसा महानगर है जहां केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, नगर निगम, दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली पुलिस और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद जैसी कई प्रशासनिक एजेंसियां एक साथ काम करती हैं।

इतनी सारी एजेंसियों की उपस्थिति के कारण प्रशासनिक संरचना बेहद जटिल हो जाती है। जब इन विभागों के बीच बेहतर समन्वय नहीं होता, तो इसका सीधा असर दिल्ली की आम जनता के दैनिक जीवन पर पड़ता है। इसलिए, दिल्ली वासियों को दैनिक परेशानियों से बचाने और शहर के सुचारू संचालन के लिए एजेंसियों के बीच तालमेल होना अत्यंत आवश्यक है।

क्यों होती है लोगों को परेशानी? दिल्ली में यह आम समस्या है कि एक विभाग जैसे पीडब्ल्यूडी नई सड़क बनाता है और कुछ ही दिनों बाद दूसरा विभाग (जैसे जल बोर्ड या बिजली कंपनियां) पाइप या केबल बिछाने के लिए उसे खोद देता है। इससे लोगों की परेशानी बढ़ जाती है।

मानसून के समय नालों की सफाई और जलभराव से निपटने के लिए नगर निगम, पीडब्ल्यूडी और एनडीएमसी को मिलकर काम करना पड़ता है। यदि सफाई समय पर साझा योजना बनाकर न हो, तो पूरी दिल्ली में भारी ट्रैफिक जाम और जलभराव की स्थिति बन जाती है।

दिल्ली के विकास के लिए समन्वय जरूरी दिल्ली में वायु और जल प्रदूषण जैसी विकराल समस्याओं का समाधान केवल एक विभाग नहीं कर सकता। धूल नियंत्रण, कचरा प्रबंधन, और वाहनों के धुएं पर रोक लगाने के लिए पर्यावरण विभाग, यातायात पुलिस और स्थानीय निकायों का एक साथ मिलकर ठोस कदम उठाना जरूरी है।

पुलिस, एमसीडी और डीडीए के बीच समन्वय की कमी के कारण अवैध निर्माण और सड़कों पर अतिक्रमण बढ़ता है, जिससे आम नागरिकों की पैदल चलने और पार्किंग की जगह छिन जाती है। सेंट्रल कोऑर्डिनेशन अथॉरिटी की डिमांड दिल्ली के लिए एक अधिकार संपन्न 'सेंट्रल कोआर्डिनेशन अथॉरिटी' या एकीकृत कमांड सेंटर बनाया जाना चाहिए। यह संस्था सभी प्रमुख विभागों के सिविल कार्यों, मरम्मत और नई परियोजनाओं की निगरानी करे और उन्हें पूर्व-स्वीकृति दे।

एक साझा जीआइएस मैपिंग और डिजिटल पोर्टल विकसित किया जाए। किसी भी सड़क या बुनियादी ढांचे पर काम शुरू करने से पहले सभी संबंधित विभागों को इस पोर्टल पर अपनी योजना दर्ज करना अनिवार्य हो, ताकि काम एक साथ और तय समय-सीमा में पूरा किया जा सके।