पराली नहीं, दिल्ली-NCR के प्रदूषण की मुख्य वजह आज भी कोयला, गोबर और लकड़ी; एक स्टडी में हुआ खुलासा

दिल्ली-एनसीआर ही नहीं, समूचे भारत में प्रदूषण की प्रमुख वजह धूल और धुआं है। 80 प्रतिशत प्रदूषण इसी से होता है। लेकिन इसकी रोकथाम को लेकर गंभीरता कम ही नजर आती है। पराली पर बहुत फोकस न करके हमें धूल और धुआं थाामने का प्रयास करना चाहिए। समस्या का स्थायी और दीर्घकालिक उपाय भी सिर्फ यही है। - चंद्रभूषण, अध्यक्ष एवं सीईओ, आइ फॉरेस्ट

बायोमास के रूप में इन सभी का उपयोग खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाता है। ये आसानी से उपलब्ध हैं, गैस व बिजली की तुलना में सस्ते और किफायती हैं। ईंट भट्टे कोयले का उपयोग करते हैं। होटल कोयले और लकड़ी का उपयोग करते हैं। इससे प्रदूषण तो फैलता ही है। निस्संदेह सख्ती की आवश्यकता है। - डॉ. दीपांकर साहा, पूर्व अपर निदेशक, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी)

वायु प्रदूषण में बड़ी हिस्सेदारी वाहन, उद्योग या दूसरी अन्य चीजों के जलने की है, लेकिन हम जलने से होने वाले प्रदूषण को सिर्फ पंजाब और हरियाणा में जलने वाली पराली से जोड़कर देखते है। ऐसा नहीं है। अकेले दिल्ली-एनसीआर को देखेंगे तो दो-तीन चीजें धड़ल्ले से जलती है, जिन पर कोई नियंत्रण नहीं है। इनमें लकड़ी, उद्योग से निकलने वाले कचरे का जलना और लैंडफिल साइट में लगने वाली आग है। लेकिन हम इन्हें भी लगातार नकारते रहते है। हम ध्यान से देखें तो जितना प्रदूषण खेतों में जलने वाली पराली से हो रहा है, उससे कहीं ज्यादा प्रदूषण शहर के भीतर जलाई जा रही इन चीजों से हो रहा है। दिल्ली के बाहर जितने उद्योग है, उन्हें न तो एमसीडी क्लेम करती है न इंडस्ट्री वाले। उनमें निकलने वाले रबर, पेपर वेस्ट का क्या होता है। यह भी कोई देखने वाला नहीं है। बैकयार्ड में भी गोबर के उपले सहित काफी चीजों में आग लगाई जा रही है, जिसे हम नियंत्रण नहीं कर पा रहे है। - सीके मिश्रा, पूर्व सचिव, केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार



