सड़क की धूल और मशीनों पर आधे से भी ज्यादा बजट 'स्वाहा', जागरूकता पर 1 प्रतिशत भी नही; NCAP बजट पर उठे सवाल

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। स्वच्छ हवा के लिए शुरू किए गए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) में खर्च की प्राथमिकताओं और बजट के इस्तेमाल पर सवाल उठ रहे हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक, देश भर में धूल नियंत्रण पर करीब 13,000 करोड़ रुपये खर्च किए गए, जबकि जन-जागरूकता पर कुल बजट का महज एक प्रतिशत लगाया गया।

दिल्ली के आंकड़े भी बताते हैं कि योजना के तहत आवंटित धन का पूरा इस्तेमाल नहीं हो पाया और खर्च का बड़ा हिस्सा सड़क की धूल तथा निर्माण मलबे के नियंत्रण पर केंद्रित रहा। नहीं इस्तेमाल हुआ जारी बजट फाउंडेशन फार रिस्पान्सिव गवर्नेंस के अध्ययन ‘फाइनेंसिंग क्लीन एयर’ के मुताबिक, 2020-21 से 2025-26 के दौरान दिल्ली के लिए एनसीएपी के तहत 113 करोड़ रुपये मंजूर किए गए। इनमें से 81 करोड़ रुपये जारी हुए, लेकिन लगभग 14 करोड़ रुपये ही खर्च किए गए। अध्ययन के अनुसार, खर्च का बड़ा हिस्सा सड़क की धूल और निर्माण एवं तोड़फोड़ के मलबे के नियंत्रण पर गया। क्या है योजना और कितनी मिली सफलता? जनवरी 2019 में शुरू एनसीएपी का उद्देश्य शहरों में वायु प्रदूषण घटाने के लिए स्थानीय कार्ययोजनाओं को वित्तीय और तकनीकी सहायता देना है। इसमें सड़क की धूल, निर्माण गतिविधियों, वाहनों, उद्योगों और कचरा जलाने जैसे प्रदूषण स्रोतों पर नियंत्रण शामिल है। वर्ष 2025-26 तक पीएम 10 के स्तर में 2017 के मुकाबले 40 प्रतिशत तक कमी लाने या निर्धारित राष्ट्रीय मानकों को हासिल करने का लक्ष्य रखा गया था।

मशीनों से आगे बढ़ने की जरूरत विशेषज्ञों के अनुसार योजना की उपयोगिता का आकलन केवल खर्च या खरीदी गई मशीनों से नहीं, बल्कि प्रदूषण के स्तर में वास्तविक बदलाव, धन के उपयोग और अलग-अलग स्रोतों पर नियंत्रण के आधार पर होना चाहिए।

दिल्ली में कम खर्च और सीमित मदों पर निर्भरता के बीच सवाल यही है कि स्वच्छ हवा के लिए तय धन का प्रभावी इस्तेमाल कैसे सुनिश्चित किया जाए। जागरूकता अभियानों से नागरिकों की भागीदारी बढ़ाकर कचरा जलाने और प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों को रोकने में मदद मिल सकती है।