दिल्ली में नवरात्र से त्योहारी उत्साह, 2.5 लाख करोड़ के कारोबार से अर्थव्यवस्था को मिलेगी नई उड़ान

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। भक्ति, शक्ति, उल्लास और उमंग के पावन पर्व शारदीय नवरात्र के शुभारंभ के साथ ही दिल्ली पूरी तरह से उत्सव के रंग में रंग गई है।

मंदिरों में जहां जय माता दी के जयकारों और शंखनाद से वातावरण गुंजायमान हो रहा है। वहीं दूसरी ओर दिल्ली के बाजारों में भी खरीदारी की रौनक और नई उम्मीदों का संचार हुआ है।

दिल्ली में शांति-व्यवस्था का माहौल

शनिवार को सीजेपी के आंदोलनों की चेतावनियों के कारण दिल्ली में जो डर और आशंका की धुंध बनी हुई थी। रविवार सुबह की नई लालिमा के साथ वह पूरी तरह छंट गई।

सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस प्रशासन की सतर्कता व मुस्तैदी की बदौलत राजधानी में शांति और व्यवस्था का माहौल बना हुआ है, जिसकी दिल्लीवासी सराहना कर रहे हैं। इस शांतिपूर्ण माहौल के बीच सनातनी अर्थव्यवस्था और त्योहारी खरीदारी को नया पंख लग गया है।

सनातनी अर्थव्यवस्था को मजबूती दिल्ली व्यापार महासंघ के अनुसार, नवरात्र, दुर्गा पूजा, दशहरा, करवा चौथ, भाई दूज, दीपावली, छठ महापर्व, गुरु नानक जन्मोत्सव व क्रिसमस तक के इस त्योहारी सीजन में दिल्ली के बाजारों में लगभग 2.5 लाख करोड़ के बड़े कारोबार की उम्मीद जताई गई है।