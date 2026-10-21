दिल्ली के विधायकों की सेहत का रखेंगे खास ख्याल, अब साल में 2 बार होगा हेल्थ चेकअप; स्पीकर ने लिया फैसला

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा के मौजूदा विधायकों का हेल्थ चेकअप अब वर्ष में दो बार, यानी हर छह महीने में कराया जाएगा। यह निर्णय आज दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेन्द्र गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिया गया।

इस पहल का उद्देश्य विधायकों के सेहत की नियमित निगरानी करना, संभावित स्वास्थ्य समस्याओं की समय रहते पहचान करना तथा उन्हें आवश्यक चिकित्सकीय परामर्श और समय पर उपचार उपलब्ध कराना है। बैठक में संत परमानंद अस्पताल के महाप्रबंधक तथा दिल्ली विधानसभा सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। उल्लेखनीय है कि अध्यक्ष विजेन्द्र गुप्ता की पहल पर पिछले वर्ष विधायकों के लिए वार्षिक हेल्थ चेकअप की व्यवस्था शुरू की गई थी।

वर्ष में दो बार होगा हेल्थ चेकअप बैठक के दौरान अध्यक्ष विजेन्द्र गुप्ता ने निर्देश दिए कि दिल्ली विधानसभा के सभी वर्तमान विधायकों का नियमित हेल्थ चेकअप वर्ष में दो बार कराया जाए। इस व्यवस्था के माध्यम से उनके स्वास्थ्य की स्थिति का समय-समय पर आकलन किया जाएगा, ताकि संभावित बीमारियों की प्रारंभिक अवस्था में पहचान हो सके और आवश्यकता के अनुसार उचित चिकित्सकीय परामर्श एवं उपचार सुनिश्चित किया जा सके। 12 से 19 नवंबर तक लगेगा शिविर इस संबंध में 12 से 19 नवंबर, 2026 तक संत परमानंद अस्पताल के सहयोग से स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किया जाएगा। हेल्थ चेकअप की प्रक्रिया को व्यवस्थित एवं सुचारु रूप से संपन्न कराने के लिए जांच दो बैचों में की जाएगी।