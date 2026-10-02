दिल्ली के 11 मेट्रो स्टेशनों की एंट्री-एग्जिट बंद, 5 जगह कर सकेंगे इंटरचेंज; पुलिस और RAF का कड़ा पहरा

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली के जंतर-मंतर पर विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के खिलाफ प्रदर्शन के आह्वान को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है।

पुलिस और RAF के जवानों के साथ दंगा नियंत्रण वाहन तैनात किए गए हैं। इसके मद्देनजर आसपास के 11 मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार अगली सूचना तक बंद कर दिए गए हैं।

#WATCH | Delhi | Police and RAF personnel and Riot Control Vehicle deployed at Jantar Mantar, in view of a call for protest by activists, political leaders and civil society representatives against the ongoing Special Intensive Revision and demanding accountability from the Chief… pic.twitter.com/Kg21aCgGYY — ANI (@ANI) October 2, 2026

SIR के खिलाफ प्रदर्शन का आह्वान

कार्यकर्ताओं, राजनीतिक नेताओं और सिविल सोसायटी प्रतिनिधियों ने जारी SIR के खिलाफ प्रदर्शन का आह्वान किया है। प्रदर्शन में मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जवाबदेही की मांग की जा रही है।

जंतर-मंतर पर सुरक्षा के लिए पुलिस और RAF personnel तैनात किए गए हैं। दंगा नियंत्रण वाहन भी मौके पर लगाए गए हैं।