दिल्ली के मेट्रो स्टेशनों पर पुराने कपड़ों की भरमार, एक माह में जमा हुए 41 टन; 10 और जगह खुलेंगे अर्पण केंद्र

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। लोगों के लिए पुराने कपड़ों की निपटान बड़ी समस्या होती है। कई लोग सड़क किनारे या कूड़ेदान में डाल देते हैं। इसके समाधान के लिए पिछले माह 10 मेट्रों स्टेशन पर अर्पण केंद्र शुरू किया गया है।

एक माह से भी कम समय में 41 टन से अधिक कपड़े जमा किए गए। पुराने कपड़े रोजगार का भी साधन बन रहा है। इन कपड़ों से उत्पाद बनाकर बिक्री की जा रही है। इसकी सफलता को देखते हुए 10 और अर्पण केंद्र खोलने का निर्णय लिया गया है।

अर्पण केंद्रों को मिला जबरदस्त प्रतिसाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि अर्पण केंद्र पुराने कपड़ों के उचित निपटान की समस्या का व्यावहारिक समाधान देने के साथ-साथ उन्हें फिर से उपयोग और रीसाइक्लिंग के माध्यम से उपयोगी उत्पादों में बदलने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल हैं। तीन अगस्त को मुख्यमंत्री ने पांच मेट्रो स्टेशनों पर अर्पण केंद्रों की शुरुआत की थी। 12 से 17 अगस्त के बीच पांच अन्य केंद्र शुरू किए गए।

31 अगस्त तक इन केंद्रों पर कुल 3940 लोगों ने 41,181.59 किलोग कपड़े जमा कराए। इनमें डा. बाबा साहेब अंबेडकर अस्पताल मेट्रो स्टेशन पर बने केंद्र पर सबसे अधिक 9,861.40 किलो, जबकि शालीमार बाग केंद्र पर 9,761.03 किलो कपड़े जमा हुए।