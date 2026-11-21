निहाल सिंह, नई दिल्ली। दिल्ली में गेस्ट हाउस और लाजिंग-बोर्डिंग प्रतिष्ठानों में सुरक्षा मानकों को लेकर दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने सख्ती शुरू कर दी है। निगम ने ऐसे सभी प्रतिष्ठानों के संचालकों को भवन उपनियमों और अग्नि सुरक्षा नियमों का पालन करने के निर्देश दिए हैं।

इसके तहत 12 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाली इमारतों में चल रहे गेस्ट हाउस के लिए अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (एफएससी) अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं, चौथी मंजिल या उससे ऊपर किसी भी मंजिल पर गेस्ट हाउस चलाने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है।

आदेश में क्या है लिखा? एमसीडी के जनस्वास्थ्य विभाग की ओर से आदेश जारी कर स्पष्ट किया गया है कि 12 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाली इमारतों में संचालित गेस्ट हाउस के पास अग्निशमन विभाग से जारी वैध अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र होना चाहिए। प्रमाणपत्र के बिना प्रतिष्ठान चलाना या उसकी अवधि समाप्त होने के बाद नवीनीकरण नहीं कराना गंभीर सुरक्षा उल्लंघन माना जाएगा।

हालांकि, 12 मीटर से कम ऊंचाई वाली इमारतों में संचालित गेस्ट हाउस को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र लेने से छूट दी गई है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि उन्हें अग्नि सुरक्षा के नियमों का पालन नहीं करना होगा। ऐसे प्रतिष्ठानों में आग से बचाव के बुनियादी इंतजाम, स्पष्ट निकास मार्ग और काम करने वाले अग्निशामक यंत्र रखना अनिवार्य होगा।

चौथी मंजिल पर पूरी तरह प्रतिबंध निगम ने गेस्ट हाउस संचालकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण निर्देश यह दिया है कि किसी भी परिस्थिति में चौथी मंजिल या उससे ऊपर गेस्ट हाउस अथवा व्यावसायिक आवास की गतिविधियां संचालित नहीं की जा सकेंगी। चौथी मंजिल का उपयोग ठहरने, स्वागत कक्ष या किसी अन्य व्यावसायिक गतिविधि के लिए भी नहीं किया जा सकेगा।

बिना लाइसेंस नहीं चलेगी रसोई आदेश के अनुसार, गेस्ट हाउस में रसोई और भोजनालय चलाने के लिए अलग से अनुमति या लाइसेंस लेना होगा। बिना लाइसेंस रसोई अथवा भोजनालय संचालित करने की अनुमति नहीं होगी। रसोई का उपयोग केवल प्रतिष्ठान में ठहरे मेहमानों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए किया जा सकेगा। भोजनालय में बैठने की क्षमता भी प्रतिष्ठान में स्वीकृत बिस्तरों की कुल संख्या से अधिक नहीं हो सकती। जिन क्षेत्रों में पाइप से प्राकृतिक गैस (पीएनजी) की सुविधा उपलब्ध है, वहां इसका उपयोग अनिवार्य होगा।

एक महीने में 12 जोन में होगा हेल्थ लाइसेंस सर्वे एमसीडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि गेस्ट हाउस और अन्य लाइसेंस प्राप्त प्रतिष्ठानों में नियमों के पालन की जांच के लिए सभी 12 जोन में सर्वे कराएगा। निगम ने एक माह के भीतर रिपोर्ट मुख्यालय को सौंपने का निर्देश दिया है। हेल्थ लाइसेंस इंस्पेक्टर वार्डवार निरीक्षण करेंगे।