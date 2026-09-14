दिल्ली में 14 दिन में MCD ने गिराए 251 अवैध निर्माण, 571 संपत्तियां सील
एमसीडी ने पिछले 14 दिनों में दिल्ली में अवैध निर्माणों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें 251 अवैध ढांचे ...और पढ़ें
HighLights
14 दिन में 251 अवैध निर्माण ध्वस्त, 571 संपत्तियां सील।
खतरनाक इमारतों और मास्टर प्लान उल्लंघन पर एमसीडी की कार्रवाई।
करोल बाग, पूर्वी दिल्ली सहित कई क्षेत्रों में व्यापक अभियान जारी।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राजधानी में अवैध निर्माण के खिलाफ एमसीडी की अब तक की कार्रवाई में दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में 251 अवैध निर्माण ध्वस्त किए गए हैं, जबकि 571 संपत्तियों को सील किया गया है। सोमवार को भी निगम ने सभी 12 जोनों में व्यापक कार्रवाई करते हुए 40 स्थानों पर ध्वस्तीकरण किया और आठ संपत्तियों को सील किया।
एमसीडी के अनुसार, सोमवार को खतरनाक इमारतों, अनधिकृत निर्माण और मास्टर प्लान व भवन उपनियमों के उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई की गई। इसके अलावा नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर 14 ध्वस्तीकरण आदेश भी पारित किए गए। इसमें करोल बाग जोन के टीसी कैंप, ब्लाक-टी, पांडव नगर, ईस्ट पटेल नगर, रेगरपुरा, करोल बाग, माता रमेश्वरी, नेहरू नगर और नारायणा इंडस्ट्रियल एरिया फेज-1 में प्रमुख कार्रवाई की गई।
वहीं, ईस्ट जोन के ईस्ट विनोद नगर, मयूर विहार फेज-2, रघुबरपुरा और गांधी नगर के धरमपुरा सहित कई इलाकों में कार्रवाई हुई। नार्थ जोन में मलका गंज में भी अवैध निर्माण ध्वस्त किया गया।
2453 पीजी भवनों का हो चुका है सर्वे
एमसीडी ने दिल्लीभर में पेइंग गेस्ट (पीजी) आवासीय भवनों का व्यापक सर्वे भी जारी है। अब तक करीब 2,453 भवनों की पहचान की गई है, जहां पीजी सुविधाएं संचालित हो रही हैं। सर्वे और निरीक्षण की प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी। इन पीजी में 50 हजार से अधिक लोग रह रहे हैं।