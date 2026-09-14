दिल्ली में 14 दिन में MCD ने गिराए 251 अवैध निर्माण, 571 संपत्तियां सील

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राजधानी में अवैध निर्माण के खिलाफ एमसीडी की अब तक की कार्रवाई में दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में 251 अवैध निर्माण ध्वस्त किए गए हैं, जबकि 571 संपत्तियों को सील किया गया है। सोमवार को भी निगम ने सभी 12 जोनों में व्यापक कार्रवाई करते हुए 40 स्थानों पर ध्वस्तीकरण किया और आठ संपत्तियों को सील किया।

एमसीडी के अनुसार, सोमवार को खतरनाक इमारतों, अनधिकृत निर्माण और मास्टर प्लान व भवन उपनियमों के उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई की गई। इसके अलावा नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर 14 ध्वस्तीकरण आदेश भी पारित किए गए। इसमें करोल बाग जोन के टीसी कैंप, ब्लाक-टी, पांडव नगर, ईस्ट पटेल नगर, रेगरपुरा, करोल बाग, माता रमेश्वरी, नेहरू नगर और नारायणा इंडस्ट्रियल एरिया फेज-1 में प्रमुख कार्रवाई की गई।