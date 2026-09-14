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1971 की ढाका विजय से लेकर इछोगिल नहर तक, कैसे भारतीय बख्तरबंद सेना के लिए वरदान बना स्वदेशी 'सर्वत्र' ब्रिज?

By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
Published: Mon, 14 Sep 2026 08:43 PM (IST)

1971 के युद्ध में भारतीय सेना ने जल बाधाओं को पार करने के लिए अभिनव रणनीतियां अपनाईं।

भारतीय बख्तरबंद सेना के लिए वरदान बना स्वदेशी 'सर्वत्र' ब्रिज।

भारतीय बख्तरबंद सेना के लिए वरदान बना स्वदेशी 'सर्वत्र' ब्रिज।

HighLights

  1. 1971 युद्ध में भारतीय सेना ने हेलीकॉप्टर से मेघना नदी पार की।

  2. स्वदेशी 'सर्वत्र' पुल 75 मीटर तक 100 मिनट में तैयार होता है।

  3. यह पुल 70-टन भारी बख्तरबंद वाहनों का वजन आसानी से उठाता है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिसंबर 1971 में, भारतीय सेना ढाका की ओर तेजी से बढ़ी। यह युद्ध 3 दिसंबर 1971 को शुरू हुआ और 16 दिसंबर तक लेफ्टिनेंट जनरल एएके नियाजी ने सरेंडर कर दिया। पूर्वी मोर्चे पर हुए इस युद्ध में बख्तरबंद गाड़ियों की तेज चाल, चौड़ी नदियों के ऊपर हेलीकॉप्टर से ऑपरेशन और हवाई ऑपरेशन जैसी चीजें शामिल थीं।

इनमें से कुछ ऑपरेशन बांग्लादेश की जमीन की बनावट की वजह से जरूरी थे। बांग्लादेश के मैदानी इलाकों में फैली नदियां, जो जमीन को जीवन देती हैं, देश की सुरक्षा के लिए खाई का काम भी करती हैं। सेना की एक पुरानी कहावत है कि 'जमीन की बनावट ही रणनीति तय करती है'।

प्राकृतिक और इंसानों द्वारा बनाई गई रुकावटों का ऑपरेशन करने के तरीके पर बड़ा असर पड़ता है।

पानी से जुड़ी रुकावटें सबसे बड़ी बाधा

पानी के स्रोत लंबे समय से सेनाओं के लिए सबसे मुश्किल रणनीतिक चुनौतियों में से एक रहे हैं। 1971 के युद्ध में नदी पार करने की चुनौती से निपटने के लिए भारत ने बिल्कुल अलग तरीका अपनाया। विशाल मेघना नदी को पारंपरिक तरीके से पार करने की कोशिश करने के बजाय, भारतीय सेनाओं ने एक साहसी हेलीबोर्न हमला किया और हेलीकॉप्टर के जरिए सैनिकों को सीधे नदी के पार पहुंचाया।

इससे धीरे-धीरे और संघर्षपूर्ण तरीके से नदी पार करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। भारतीय सैनिक इस बाधा को पार करके तेजी से ढाका की ओर बढ़ सके। यह रणनीति युद्ध के तेजी से खत्म होने में निर्णायक साबित हुई। इस संघर्ष के दौरान भारत ने PT-76 एम्फीबियस टैंकों का भी इस्तेमाल किया।

सेनाओं को रोकने के लिए बनाई गई रुकावटें

भारत के संदर्भ में, पंजाब और जम्मू दोनों इलाकों में जमीन पर कई नदियां, नाले और नहरें फैली हुई हैं। पानी के स्रोत एक मिली-जुली रुकावट प्रणाली का मुख्य हिस्सा होते हैं, जिसे पानी के स्रोत को केंद्र में रखकर बनाया जाता है। ऐसी प्रणाली की ओर बढ़ने वाली सेना को सबसे पहले पानी के किनारे तक पहुंचने के लिए बारूदी सुरंगों के इलाके से गुजरना होगा।

इसके बाद, दुश्मन की नजर के सामने पानी के स्रोत को पार करके दूसरी तरफ के किनारे तक पहुंचना होगा, जिस पर दुश्मन का कब्जा हो सकता है। पानी के स्रोत को पार करने वाली सेना को एक खास जगह पर इकट्ठा होना होगा। दुश्मन अपनी सुरक्षा मजबूत करने के लिए उस इलाके में और सैनिक भेज सकता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि विरोधी सेना एक खास इलाके में इकट्ठा हो रही है।

ऐसे मामलों में समय बहुत अहम होता है। हमलावर के नजरिए से, रुकावट को तोड़ने और पार करने का काम कम से कम समय में किया जाना चाहिए ताकि पानी के स्रोत के दूसरी तरफ बने 'ब्रिजहेड' से आगे बढ़ा जा सके। जैसा कि ऊपर बताया गया है, रुकावट का मुख्य मकसद या तो गति धीमी करना या रोकना होता है।

इससे बचाव करने वाली सेना का काम काफी आसान हो जाता है, क्योंकि दुश्मन की बड़ी सेना एक तंग रास्ते पर फंसी होती है और रुकावट के दूसरी तरफ धीरे-धीरे पहुंचती है। दूसरी तरफ मौजूद बचाव करने वाली सेना को अपने इलाके का फायदा मिलता है और वह व्यावहारिक रूप से हमलावर के खिलाफ ज्यादा ताकत लगा सकती है।

'सर्वत्र' पुल मल्टी-स्पैन मोबाइल ब्रिजिंग समाधान

ऐसी स्थिति में, ट्रेनिंग और उपकरण दोनों ही बहुत अहम होते हैं। भारत इस काम के लिए देश में बने 'सर्वत्र' पुल का इस्तेमाल करता है। 'सर्वत्र' पुल प्रणाली एक मल्टी-स्पैन मोबाइल ब्रिजिंग समाधान है जो BEML 8x8 हाई मोबिलिटी वाहन पर लगा होता है। इसे भारत की मैकेनाइज्ड सेनाओं को युद्ध की स्थितियों में रुकावटों को पार करने का तेज और भरोसेमंद तरीका देने के लिए विकसित किया गया है।

यह प्रणाली 15-मीटर के हिस्सों में 75 मीटर तक की दूरी को पाट सकती है और इसे 100 मिनट के भीतर लगाया जा सकता है। यह एक बहुत बड़ा फायदा है, खासकर तब जब बख्तरबंद टुकड़ियों को तेजी से चल रहे ऑपरेशन के साथ तालमेल बिठाना हो। 70-टन क्लास ट्रैफिक के लिए बनी यह प्रणाली भारत के सबसे भारी बख्तरबंद वाहनों का वजन भी उठा सकती है।

अभी शामिल नहीं किए गए अर्जुन Mk-1A टैंक का वजन 68 टन है। इस पुल में मल्टी-स्टेज टेलीस्कोपिक लेग्स वाला पियर सिस्टम इस्तेमाल किया गया है, जो किसी भी ऊंचाई पर अपने-आप लॉक हो जाते हैं। इन्हें आसानी से और लगातार काम करने के लिए एडवांस्ड हाइड्रोलिक्स का सपोर्ट मिलता है।

डुअल-ड्राइव कंट्रोल वाला पिछला केबिन और डबल A-शेप का ट्रेस्टल डिजाइन इसे बनाते समय स्थिरता देते हैं, और इसे जोड़ने के लिए बहुत कम लोगों की जरूरत होती है। लड़ाई में इस्तेमाल के अलावा, 'सर्वत्र' बाढ़, भूकंप और दूसरी प्राकृतिक आपदाओं के समय इमरजेंसी इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर भी काम आता है।

'सर्वत्र' जैसा स्वदेशी पुल 20 मिनट में 15 मीटर का एक स्पैन और ढाई घंटे में पूरा 75 मीटर का स्पैन लगा सकता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत और लाहौर के बीच मौजूद बांबावली-रावी-बेदियन नहर, जिसे आमतौर पर इछोगिल नहर के नाम से जाना जाता है, 45 मीटर चौड़ी है।

'सर्वत्र' जिसका मतलब है 'हर जगह मौजूद' जैसा पुल भारतीय बख्तरबंद टुकड़ियों को पानी की रुकावट के पार तेजी से ले जा सकता है, जिससे यह पक्का होता है कि जरूरत पड़ने पर भारतीय बख्तरबंद टुकड़ियां किसी भी रुकावट को तेजी से पार कर सकती हैं।

(एजेंसी इनपुट के साथ)